Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ФИФА прокомментировали возможности переноса ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) уверена, что решения для смягчения воздействия распространения новой коронавирусной инфекции на календарь международных матчей по футболу будут найдены, заявил РИА Новости представитель ФИФА.
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ФИФА уверена в проведении ЧМ-2022 в назначенные сроки

ProstoProSport06:29

В ФИФА оценили возможный перенос ЧМ-2022

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В ФИФА прокомментировали возможности переноса ЧМ-2022

РИА Новостивчера в 20:33

В ФИФА прокомментировали возможность переноса ЧМ-2022

News.ru05:06

ФИФА о ЧМ-2022: «Уверены, найдутся решения для смягчения воздействия коронавируса на футбол»

Sports.ru04:59

Карибские растаманы ФИФА: взятки, подпольные букмекеры, сексуальные домогательства

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Политика

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
55
Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
РИА Новости 06:04
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Происшествия

В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы

Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района в связи с грабежом, жертвой которого 9 мая стал ветеран Великой Отечественной войны.
ТАСС 02:26
5
Общество

Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета

Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
Российская газета 02:49
9
Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
62
Здоровье

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
10
Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
77
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
823
Общество

Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии

Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
2
Общество

В совете «Бессмертного полка» ответили на появление фото с Гиммлером

РБК 07:10
Общество

Российский аппарат впервые достиг дна Марианской впадины

Российский необитаемый подводный аппарат впервые достиг дна Марианской впадины. Об этом сообщил Фонд перспективных исследований.
ПолитРоссия вчера в 05:23
1,8K
Общество

Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая

Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
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Здоровье

Еще три нижегородца умерли от коронавируса

На 10 мая коронавирус подтвержден у 4442 человек в Нижегородской области, в том числе у 262 за последние сутки, выздоровели 665 человек.
Kursk.com 07:18
36
Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

Ведомости вчера в 14:09
1,4K
Политика

Путин объяснил свое видение национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
4,5K
Кино

Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 07 мая в 09:55
25
Экономика

Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
3
Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
РИА Новости 01:14
69
Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
8
Музыка

В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
63
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07 мая в 07:11
267
Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
111
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
301
Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
677
Общество

В МИД России отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

ТАСС вчера в 14:59
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью

Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
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Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
989
Общество

В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
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Происшествия

В Красноярске загорелся склад пищевых продуктов

Склад пищевых продуктов горит в Красноярске на площади 800 квадратных метров, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 07:02
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Чемпионат мира по футболу 2022
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Организатор чемпионата мира 2022 года был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Финальный матч пройдёт 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Несмотря на громкий коррупционный скандал, связанный с выбором страны-хозяйки ЧМ-2022, ФИФА опровергла данные о возможном переносе чемпионата из Катара. Это последний чемпионат мира по футболу ФИФА с 32 командами.
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