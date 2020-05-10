Коронавирус
РИА НовостиВ ФИФА прокомментировали возможности переноса ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) уверена, что решения для смягчения воздействия распространения новой коронавирусной инфекции на календарь международных матчей по футболу будут найдены, заявил РИА Новости представитель ФИФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
РИА Новости 06:04
Происшествия
В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы
Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района в связи с грабежом, жертвой которого 9 мая стал ветеран Великой Отечественной войны.
ТАСС 02:26
Общество
Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета
Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
Российская газета 02:49
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
Здоровье
Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Общество
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
Общество
Российский аппарат впервые достиг дна Марианской впадины
Российский необитаемый подводный аппарат впервые достиг дна Марианской впадины. Об этом сообщил Фонд перспективных исследований.
ПолитРоссия вчера в 05:23
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая
Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
Здоровье
Еще три нижегородца умерли от коронавируса
На 10 мая коронавирус подтвержден у 4442 человек в Нижегородской области, в том числе у 262 за последние сутки, выздоровели 665 человек.
Kursk.com 07:18
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
Ведомости вчера в 14:09
Политика
Путин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
Кино
Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети
Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 07 мая в 09:55
Экономика
Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться
После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
РИА Новости 01:14
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Музыка
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард
В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07 мая в 07:11
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Шоу-бизнес
Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
Общество
В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
Происшествия
В Красноярске загорелся склад пищевых продуктов
Склад пищевых продуктов горит в Красноярске на площади 800 квадратных метров, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 07:02