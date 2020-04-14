Коронавирус
Матч ТВВ ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных
Сентябрь все еще находится в планах, но не уверен, что этот вариант имеет большие шансы с учетом общей обстановки. Очень сомневаюсь, что первый матч будет с болельщиками.
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с чего всё началось
Вице-президент Международной федерации футбола Виктор Монтальяни рассказал агентству Associated Press, что пока приоритетом являются внутренние соревнования.Телеканал 360°02:56
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Футбол
«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплаты
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что в течение недели руководство команды обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части выданной ему авансом зарплаты.
РБК вчера в 11:28
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще 8 случаев коронавируса
Оперативный штаб сообщил во вторник, 14 апреля о восьми новых случаях заражения коронавирусом на территории Свердловской области.
Kursk.com 04:07
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
Политика
Путин заявил о необходимости новых мер по поддержке экономики
Ситуация в России такова, что нужно принять новые меры по поддержке экономики, «адекватные уровню новых вызовов», заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:16
Здоровье
Безответственные тюменцы заражают коронавирусом медицинских работников
В Тюменской области зарегистрированы случаи заражения коронавирусом медицинских работников.
NG72.ru 06:50
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных средств
Ан-225 Мрия доставил в Польшу груз более 1050 кубометров защитных средств для борьбы с эпидемией коронавируса.
ИА Красная Весна 05:25
Экономика
Генпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими
Москва, 14 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ поручила Министерству экономического развития проверить, каким образом букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий.
REGNUM 07:10
Авто
В России массово подорожали автомобили
Несмотря на снижение спроса на автомобили в России из-за коронавируса, все основные автопроизводители увеличили стоимость своих автомобилей к началу апреля.
Известия 03:27
Технологии
Хакеры продают более 500 тысяч аккаунтов Zoom
Таблицы с логинами, паролями и электронными почтами пользователей Zoom предлагаются за символические деньги (0,002 доллара за аккаунт) в даркнете и на хакерских форумах, а порой их даже отдают бесплатно.
Популярная механика 05:05
Общество
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах
Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
BFM.ru 07:09
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
Общество
На Кубани проверят судью из скандального ролика на Youtube
В описании к видео сообщается, что в кадре – мировая судья из Новокубанского района Краснодарского края.
РИА Новости 06:51
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль 12 апреля в 08:32
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Происшествия
Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома
Газета.Ru 04:49
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Экономика
В России тарифы на связь могут вырасти более чем на 20%
Тарифы на связь в России могут вырасти более чем на 20% из-за кризиса на фоне пандемии, сообщает TelecomDaily.
Газета.Ru 04:32
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело 04:11
Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Спорт
Вяльбе станцевала под песню Little Big на самоизоляции
Нева Спорт 06:57
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00