с чего всё началось

Сентябрь все еще находится в планах, но не уверен, что этот вариант имеет большие шансы с учетом общей обстановки. Очень сомневаюсь, что первый матч будет с болельщиками.

В ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных

Футбол «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплаты Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что в течение недели руководство команды обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части выданной ему авансом зарплаты. 3

Общество В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу. 749

Здоровье В Свердловской области подтвердили еще 8 случаев коронавируса Оперативный штаб сообщил во вторник, 14 апреля о восьми новых случаях заражения коронавирусом на территории Свердловской области. 30

Политика Путин заявил о необходимости новых мер по поддержке экономики Ситуация в России такова, что нужно принять новые меры по поддержке экономики, «адекватные уровню новых вызовов», заявил президент России Владимир Путин.

Общество Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных средств Ан-225 Мрия доставил в Польшу груз более 1050 кубометров защитных средств для борьбы с эпидемией коронавируса.

Экономика Генпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими Москва, 14 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ поручила Министерству экономического развития проверить, каким образом букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий. 69

Авто В России массово подорожали автомобили Несмотря на снижение спроса на автомобили в России из-за коронавируса, все основные автопроизводители увеличили стоимость своих автомобилей к началу апреля. 63

Технологии Хакеры продают более 500 тысяч аккаунтов Zoom Таблицы с логинами, паролями и электронными почтами пользователей Zoom предлагаются за символические деньги (0,002 доллара за аккаунт) в даркнете и на хакерских форумах, а порой их даже отдают бесплатно. 3

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 640

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 862

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 512

Политика Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением. 33

Политика Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров. 6

Экономика Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ 13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 19