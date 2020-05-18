Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportУ трех футболистов «Динамо» нашли коронавирус

Сразу у трех игроком столичного «Динамо» был выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в своем telegram-канале сообщил телекомментатор Нобель Арустамян. Источник проинформировал, что в понедельник футболисты бело-голубых прошли тест на COVID-19.
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Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков

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Нобель Арустамян: «Три футболиста „Динамо“ сдали положительный тест на коронавирус»

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Источник: у трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

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Три футболиста «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

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У троих футболистов «Динамо» выявили коронавирус

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У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус (Нобель Арустамян)

Sports.ruвчера в 16:35

У футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, болезнь протекает бессимптомно

Sport.ruвчера в 18:14
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
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Общество

В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом

Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
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Общество

В Петербурге запретили все прощания с умершими

Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного.
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Космос

Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
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Энергетика

Уверенный рост цен на нефть продолжается

К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Происшествия

На юго-востоке Москвы мужчина устроил холостую стрельбу

На улице Малышева на юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна своей квартиры. Пострадавших в результате произошедшего нет.
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Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
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Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

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Политика

Михаила Мишустина выписали из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
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РИА Новости 06:48
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Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
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Шоу-бизнес

Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
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В Петербурге временно закрыли на вход и выход станцию метро «Беговая»

Станцию "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метрополитена закрыли на вход и выход по техническим причинам.
ТАСС 06:23
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В Татарстане выявлено 88 новых случаев коронавируса

Всего на сегодня в Татарстане зарегистрировано 2400 случаев заражений COVID-19. Выздоровело 1301 (+106 за последние сутки).
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Напавшего на ярославца медведя убили

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Кино

Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване

Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
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Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
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Общество

За сутки в России подтверждено 9263 случая коронавируса

За последние сутки в России официально подтверждено 9 тысяч 263 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, из них у 43,1% нет клинических проявлений заболевания.
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Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

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Отказ Швеции от карантина не спас экономику

В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times.
Газета.Ru вчера в 16:08
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Культура

Новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» выйдет 22 мая

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Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля

Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
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Установлена причина разрушения картины Мунка «Крик»

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СК возбудил дело в отношении задержанного на Дону районного прокурора

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