Футбольный клуб "Краснодар" сообщил о том, что вскоре выступит с официальным сообщением о судьбе назначенного на воскресенье, 21 июня, поединка 23-го тура Российской премьер-лиги между "быками" и столичным "Динамо".

В ФК «Краснодар» рассказали о судьбе матча РПЛ с «Динамо»

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