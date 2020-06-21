Коронавирус
Российская газетаВ ФК «Краснодар» рассказали о судьбе матча РПЛ с «Динамо»
Футбольный клуб "Краснодар" сообщил о том, что вскоре выступит с официальным сообщением о судьбе назначенного на воскресенье, 21 июня, поединка 23-го тура Российской премьер-лиги между "быками" и столичным "Динамо".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Происшествия
Задержали подозреваемого в убийстве студента волгоградского вуза
Российская газета 06:36
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Политика
Путин рассказал, почему не отчитывает подчинённых «в показном порядке»
Президент России Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать подчинённых "в показном порядке" и никогда не делает этого.
Life.ru 05:16
Футбол
«Ростов» интересуется 18-летним форвардом из Македонии
Как сообщается, 18-летний форвард недавно дебютировал за первую команду "Работнички", а его яркая игра привлекла внимание клубов из Франции и России.
Soccer.ru 02:47
Армия и оружие
Появились фото всех новинок парада Победы
В Сети появились фотографии новых боевых систем, которые впервые будут участвовать в параде Победы на Красной площади.
Российская газета 19 июня в 02:45
Футбол
Бывший вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ
Трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать сезон.
РИА Новости 03:31
Футбол
Глушакова признали лучшим игроком матча «Крыльев Советов» с «Ахматом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков стал лучшим футболистом встречи 23-го тура РПЛ, в котором его клуб соперничал с «Крыльями Советов».
ProstoProSport 19 июня в 14:05
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Известия вчера в 02:43
Происшествия
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
РИА Новости 05:51
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол
«Уфа» не заявила игрока с подозрением на коронавирус на матч с «Тамбовом»
"Уфа" и "Тамбов" объявили составы на матч 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:47
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Происшествия
Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
Peterburg2.ru вчера в 07:37
Общество
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Политика
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Одним из важнейших итогов Второй мировой войны, пишет Владимир Путин, стало создание современной системы международных отношений, которая вот уже 75 лет удерживает мир от крайних проявлений военного соперничества между государствами.
Областная газета 19 июня в 10:05
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Автоспорт
Алекс Дзанарди находится в тяжелом состоянии
Autosport.com.ru 19 июня в 14:37
Гаджеты
Смартфон Motorola Edge Lite получит квадрокамеру
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge Lite, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 04:58
Здоровье
Профессор КФУ рассказал, как пережить жару гипертоникам
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимур Зефиров рассказал, как пережить летнюю жару людям, страдающим от повышенного артериального давления.
Реальное время 18 июня в 21:29
Общество
Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Московское "Динамо" не полетело на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает Metaratings.
Газета.Ru вчера в 16:05
Авто
Новый минивэн KIA Carnival может появиться в России
Компания KIA Motors представила дизайн четвертого поколения флагманского минивэна – Carnival (на ряде рынков эта модель представлена как KIA Sedona).
Автостат 18 июня в 03:42
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44