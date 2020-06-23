Коронавирус
Эхо Москвы в УфеУ одного игрока ФК «Уфа» предварительно подтвержден коронавирус
По словам Газизова, тест на COVID-19 показал сомнительный положительный результат. Он отметил, что случай является единичным, а остальные игроки уже сдали тест на коронавирус.
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«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт «Уфы».RT на русскомвчера в 18:04
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Газизов подтвердил, что у одного из футболистов «Уфы» подозревают коронавирус
Metaratingsвчера в 17:54
Газизов: «Результаты теста на коронавирус одного из членов „Уфы“ были сомнительными»
Sport24.ruвчера в 17:12
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