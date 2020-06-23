с чего всё началось

По словам Газизова, тест на COVID-19 показал сомнительный положительный результат. Он отметил, что случай является единичным, а остальные игроки уже сдали тест на коронавирус.

У одного игрока ФК «Уфа» предварительно подтвержден коронавирус

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