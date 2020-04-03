Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
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с чего всё началось

В ФМБА назвали «основную цель» коронавируса

Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". Основная цель вирусов заключается в репродукции, отметил инфекционист.
РИА Новостивчера в 20:08

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«Вирус — зло, но убивать нас он не намерен». Инфекционист рассказал о главной «цели» коронавируса

Life.ruвчера в 22:30

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

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Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса

Известиявчера в 21:40

В ФМБА назвали «основную цель» коронавируса

РИА Новостивчера в 20:08
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Наука

Прошли первые испытания вакцины от коронавируса

Пресс-служба Питтсбургского университета рассказала о первых испытаниях вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
МордовМедиа вчера в 15:34
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В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19

Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
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Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

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Ведомости 03:31
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В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 02:16
Общество

Инфекционист назвал время окончания вспышки коронавируса в России

Эксперты ФМБА считают, что вспышка коронавируса в России завершится к лету, такие прогнозы позволяют делать расчеты.
МедиаПоток вчера в 01:51
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РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

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Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 18:26
Технологии

Новая тест-система на коронавирус зарегистрирована в России

В компании сообщили, что новый набор полностью соответствует всем необходимым требованиям Минздрава России и ВОЗ по диагностике коронавируса нового типа.
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Общество

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Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
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Карпов: «Моментами побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным»

Моментами побаиваюсь их с Набабкиным, да.
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Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
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Общество

В Турции назвали сроки начала туристического сезона

Ореанда-Новости 02:32
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
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Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество

Два новых случая коронавируса зафиксированы в Крыму

Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что два новых случая коронавируса зафиксированы у крымчанина и москвича, приехавшего в республику.
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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 09:00
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости вчера в 14:24
Общество

В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса

За последние сутки с 1 апреля 2020 года в России зафиксирован 771 новый случай заболевания COVID-19 в 29 регионах.
ToDay News Ufa вчера в 06:01
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

TWSJ не исключает, что вслед за Whiting Petroleum обанкротятся и другие американские производители сланцевой нефти, так как у многих накопились большие задолженности.
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Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
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ВГТРК вошла в перечень системообразующих организаций экономики страны

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания вошла в перечень системообразующих организаций экономики страны.
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В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
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Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
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В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

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США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.
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Газета.Ru вчера в 17:30
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