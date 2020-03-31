Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". Основная цель вирусов заключается в репродукции, отметил инфекционист.

с чего всё началось

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Армия и оружие В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.

Здоровье Зараженный главврач из Коммунарки описал осложнения коронавируса Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус может вызывать тяжелые повреждения легких и нарушения свертываемости крови.

Энергетика Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Общество Липчане отстаивают свое право на труд в условиях коронавируса В Липецке четыре работника одного из детских сетевых гипермаркетов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру с заявлениями о нарушении их прав со стороны работодателя.

Экономика Автосервисы приготовились к массовым банкротствам Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.

Общество Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.

Технологии Операторы поделят регионы для развития сетей 5G Операторы сотовой связи планируют развивать в России сети 5G на условиях разделения регионов между собой.