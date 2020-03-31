Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
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с чего всё началось

В ФМБА назвали «основную цель» коронавируса

Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". Основная цель вирусов заключается в репродукции, отметил инфекционист.
РИА Новостивчера в 20:08

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Главный инфекционист ФМБА раскрыл главную «цель» коронавируса

Московский Комсомолец01:56

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

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«Вирус — зло, но убивать нас он не намерен». Инфекционист рассказал о главной «цели» коронавируса

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Lenta.ruвчера в 22:39

Главный инфекционист ФМБА назвал основную цель коронавируса

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В ФМБА назвали «основную цель» коронавируса

РИА Новостивчера в 20:08
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Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
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Зараженный главврач из Коммунарки описал осложнения коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус может вызывать тяжелые повреждения легких и нарушения свертываемости крови.
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Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

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РИА Новости вчера в 12:31
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РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования

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Коммерсантъ 03:52
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

Стал известен возраст новых 11 заболевших коронавирусом в Пензе

В Пензенской области из-за коронавируса наблюдаются почти 4,5 тысячи человек. Все о коронавирусе в Пензе читайте здесь.
Пенза-взгляд 04:04
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс вчера в 04:47
Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции

Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Известия вчера в 17:30
Общество

Исследование: Еще 18% российских ресторанов занялись доставкой на фоне коронавируса

Еще 18% российских ресторанов занялись доставкой еды на фоне коронавируса, 9% планируют сделать это в ближайшее время.
Агентство Москва 04:07
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
Газета.Ru 04:23
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Очередной прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

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Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
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Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Общество

Липчане отстаивают свое право на труд в условиях коронавируса

В Липецке четыре работника одного из детских сетевых гипермаркетов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру с заявлениями о нарушении их прав со стороны работодателя.
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

Путин принял отставку губернатора Архангельской области Орлова

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
NewInform вчера в 10:37
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Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

Многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в сети, могут быть опасными.
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Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 4149.
Life.ru 03:30
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
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В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

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Операторы поделят регионы для развития сетей 5G

Операторы сотовой связи планируют развивать в России сети 5G на условиях разделения регионов между собой.
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Нефть подешевела после рекордного роста накануне

Цены на эталонные марки нефти снизились на сегодняшних торгах после максимального и исторического роста накануне.
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Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми.
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