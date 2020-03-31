Коронавирус
Газета.RuВ ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
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с чего всё началось
Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". Основная цель вирусов заключается в репродукции, отметил инфекционист.РИА Новостивчера в 20:08
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