Коронавирус
РИА НовостиВ ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Космос
В России прошли испытания комплекса «Орион-Ц» для связи с МКС
Общество
В России за сутки выявили еще 440 случаев коронавируса
На территории Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Политика
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Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Происшествия
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
Киберспорт
Lil может стать игроком Alliance
Известный игрок в Dota 2 Илья Lil Ильюк может присоединиться к составу Alliance.
Политика
Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Политика
Путин провёл дистанционное совещание с членами правительства
Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. Оно прошло дистанционно из Ново-Огарево.
Космос
Самоизоляция как космическая миссия
Факты о Майкле Массимино: Ветеран НАСА; совершил два космических полета к космическому телескопу Хаббл; вместе со своей командой установил рекорд по времени нахождения в открытом космосе; стал первым человеком, который ведёт блог в Twitter из космоса.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Технологии
Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty
Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
Кино
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером
Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
Общество
Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе
Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Культура
На Моховой улице появился стрит-арт с персонажами из «Крутого пике»
Участники объединения HoodGraff изобразили персонажей из телепередачи «Крутое пике» на трансформаторной будке на Моховой улице в Центральном районе Петербурга.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Наука
Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера
"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Гаджеты
Первое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-S
Материнская плата Z490 Racing GTA предложит довольно мощную подсистему питания с крупным радиатором.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.