Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Главный инфекционист ФМБА назвал сроки завершения вспышки коронавируса в РФ

URA.Ru20:46

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

RT на русском20:13

Главный инфекционист ФМБА: вспышка коронавируса в РФ утихнет к лету

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ФМБА ожидает завершения вспышки коронавируса в России к лету

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Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету

Российская газета17:30

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

ТАСС17:22

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

РИА Новости20:13
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Космос

В России прошли испытания комплекса «Орион-Ц» для связи с МКС

V-kosmose.com 30 марта в 02:38
Общество

В России за сутки выявили еще 440 случаев коронавируса

На территории Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
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Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском 19:16
Киберспорт

Lil может стать игроком Alliance

Известный игрок в Dota 2 Илья Lil Ильюк может присоединиться к составу Alliance.
Metaratings 05:25
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Наука

Для выращивания говяжьей ткани специалисты используют соевый белок

Vevby.ru 13:38
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Политика

Путин провёл дистанционное совещание с членами правительства

Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. Оно прошло дистанционно из Ново-Огарево.
Вести ФМ 10:44
Космос

Самоизоляция как космическая миссия

Факты о Майкле Массимино: Ветеран НАСА; совершил два космических полета к космическому телескопу Хаббл; вместе со своей командой установил рекорд по времени нахождения в открытом космосе; стал первым человеком, который ведёт блог в Twitter из космоса.
Газета Metro 06:55
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости 20:04
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 20:01
Технологии

Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty

Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
CyberSport.ru вчера в 07:05
Кино

Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером

Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
News.ru 08:19
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Культура

На Моховой улице появился стрит-арт с персонажами из «Крутого пике»

Участники объединения HoodGraff изобразили персонажей из телепередачи «Крутое пике» на трансформаторной будке на Моховой улице в Центральном районе Петербурга.
Мойка78 20:45
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
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Наука

Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера

"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Радио Sputnik 20:00
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
Гаджеты

Первое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-S

Материнская плата Z490 Racing GTA предложит довольно мощную подсистему питания с крупным радиатором.
3DNews 12:27
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости 19:00
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru 21:04
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета 14:40
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
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