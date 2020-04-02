Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Читать в источнике
Комментировать86

Подробнее о событии

Главный инфекционист ФМБА назвал сроки завершения вспышки коронавируса в РФ

URA.Ru20:46

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

RT на русском20:13

Главный инфекционист ФМБА: вспышка коронавируса в РФ утихнет к лету

News.ru17:14

ФМБА ожидает завершения вспышки коронавируса в России к лету

Московский Комсомолец18:23

Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету

Российская газета17:30

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

ТАСС17:22

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

РИА Новости20:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Политика

Госдеп оценил гумпомощь из России

В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 19:58
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Здоровье

В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
АБН 10:39
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС вчера в 06:21
Происшествия

В Якутии нарушена связь из-за похищенного кабеля «Ростелекома»

Жители Якутии сегодня, 1 апреля, остались без связи, у абонентов компании «Ростелеком» по всей республике также погасли экраны телевизоров, исчез интернет.
Коммерсантъ 08:31
Общество

В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса

Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 22:27
Общество

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Lenta.ru 21:07
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера 06:30
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Общество

Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместят в обсерватор за городом

Пассажиров рейса S7 Airlines, прилетевшего в Новосибирск из Таиланда в среду, 1 апреля, отправят на строгий карантин.
Новосибирские новости 08:04
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском 21:45
Здоровье

В Бурятии сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 25 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительстве со ссылкой на данные оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 22:46
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Общество

Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 21:39
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Актуальные Новости 01:10
Общество

В Новосибирской области вводится режим самоизоляции

К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Прецедент-Новосибирск вчера в 02:59
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Технологии

Магаданэнерго запустило программу оплаты услуг через мессенджер Telegram

Филиал "Магаданэнергосбыт" компании "Магаданэнерго" запустил для потребителей – физических лиц чат-бот в мессенджере Telegram.
MagadanMedia.ru 21:41
Общество

Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург

Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.
Ридус 16:10
Общество

Чечня первой из регионов России объявила о закрытии границ

Власти Чечни приняли решение закрыть границы региона в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Компания 09:19
Общество

В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12:29
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Происшествия

В Якутии пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции

Составлены административные протоколы и возбуждены административные производства по ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
SakhaPress.ru 22:17
Общество

Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Газета.Ru 16:53
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Жителя Бердска оштрафовали на 500 рублей за нарушение самоизоляции

Первый случай административного штрафа за нарушение режима изоляции для профилактики распространения коронавируса зафиксирован в Новосибирской области.
Российская газета 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное