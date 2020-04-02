Коронавирус
РИА НовостиВ ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Политика
Госдеп оценил гумпомощь из России
В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса
По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Происшествия
В Якутии нарушена связь из-за похищенного кабеля «Ростелекома»
Жители Якутии сегодня, 1 апреля, остались без связи, у абонентов компании «Ростелеком» по всей республике также погасли экраны телевизоров, исчез интернет.
Общество
В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
Общество
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Экономика
С первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместят в обсерватор за городом
Пассажиров рейса S7 Airlines, прилетевшего в Новосибирск из Таиланда в среду, 1 апреля, отправят на строгий карантин.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Здоровье
В Бурятии сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 25 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительстве со ссылкой на данные оперативного штаба.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Общество
Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом
Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии
В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Общество
В Новосибирской области вводится режим самоизоляции
К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Технологии
Магаданэнерго запустило программу оплаты услуг через мессенджер Telegram
Филиал "Магаданэнергосбыт" компании "Магаданэнерго" запустил для потребителей – физических лиц чат-бот в мессенджере Telegram.
Общество
Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург
Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.
Общество
Чечня первой из регионов России объявила о закрытии границ
Власти Чечни приняли решение закрыть границы региона в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Общество
В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков
Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Происшествия
В Якутии пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции
Составлены административные протоколы и возбуждены административные производства по ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
Общество
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Происшествия
Жителя Бердска оштрафовали на 500 рублей за нарушение самоизоляции
Первый случай административного штрафа за нарушение режима изоляции для профилактики распространения коронавируса зафиксирован в Новосибирской области.