Коронавирус

АБНАБНВ ФМБА подтвердили эффективность «Мефлохина» против коронавируса

Подчеркивается, что достоверные итоги, в которых будет подтверждена эффективность и безопасность мефлохина в целях лечения коронавируса будут подведены до 20 мая.
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В России подтвердили эффективность препарата от малярии против коронавируса

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Эффективность «Мефлохина» в лечении COVID-19 оценят до 20 мая

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ФМБА: выводы об эффективности «Мефлохина» при лечении COVID-19 будут сделаны до 20 мая

ТАСС14:59

ФМБА представит отчет об эффективности препарата «Мефлохин» до 20 мая

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ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина

RT на русском14:52

В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса

РИА Новости15:18

В ФМБА России проводят независимые клинические исследования

Глас Народа14:16
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
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Происшествия

В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом

Красноярск, 22 апреля 2020, 12:38 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в региональном министерстве здравоохранения.
REGNUM 05:38
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Политика

AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн

Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.
ТАСС 21:58
Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Общество

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
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Наука

Сахароспирт пригласил листоядных гусениц полакомиться грибами

Получается, что виды, которые раньше считали листоядными, на самом деле предпочитают грибы.
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Происшествия

В Бурятии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Бурятии за сутки увеличилось на 10 и составило 163.
Известия вчера в 23:32
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Политика

Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
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Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Здоровье

Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»

По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200 – 205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31981 пациент с COVID-19.
Ведомости 19:24
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Здоровье

Мишустин призвал не забывать о других больных на фоне пандемии

Глава правительства Михаил Мишустин призвал помнить в процессе борьбы с COVID-19 о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей.
News.ru 11:39
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Авто

Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства

Автоновости дня вчера в 02:36
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости 17:05
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Общество

Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 08:06
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
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Экономика

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК 22:00
Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель.
Ведомости вчера в 23:47
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
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Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Экономика

Владелец S7 ждет сокращения авиаперевозок в России вдвое

Основной владелец S7 Владислав Филев считает, что в результате пандемии пассажирские авиаперевозки в России сократятся в два раза.
Коммерсантъ 20:59
Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Армия и оружие

Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»

Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
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Общество

Отели Турции могут отказаться от системы «всё включено»

Пандемия коронавируса заставляет отельеров Турции либо отказаться от системы all inclusive, либо трансформировать её.
News.ru 21:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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