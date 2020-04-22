Подчеркивается, что достоверные итоги, в которых будет подтверждена эффективность и безопасность мефлохина в целях лечения коронавируса будут подведены до 20 мая.

В ФМБА подтвердили эффективность «Мефлохина» против коронавируса

Происшествия В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом Красноярск, 22 апреля 2020, 12:38 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в региональном министерстве здравоохранения. 19

Политика AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

Здоровье Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой» По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200 – 205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31981 пациент с COVID-19. 14

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге. 3

Общество Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. 5

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 1,1K

Экономика Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.

Общество В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек. 262

Экономика Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств. 43

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 67

Энергетика Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. 9

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 128

Общество Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. 2,8K

Экономика Владелец S7 ждет сокращения авиаперевозок в России вдвое Основной владелец S7 Владислав Филев считает, что в результате пандемии пассажирские авиаперевозки в России сократятся в два раза.

Политика Путин уволил замглавы СКР Сорочкина Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина. 229

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 59