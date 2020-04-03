Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". Основная цель вирусов заключается в репродукции, отметил инфекционист.

с чего всё началось

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что новый коронавирус CoVid-19 по аналогии с другими инфекциями не направлен на уничтожение человека. Об этом он сказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

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