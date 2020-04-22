Предварительные итоги исследования препарата «Мефлохин» свидетельствуют о положительной динамике у 78% пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В ФМБА рассказали о результатах исследований препарата от коронавируса

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