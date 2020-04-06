Коронавирус

РБКРБКВ ФМБА разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний

Скрорцова заявила, что хорошая переносимость препарата доказана исследованиями. Она пояснила, что для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в ФМБА России разработали модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных.
Читать в источнике
Комментировать362

Подробнее о событии

Способ лечения тяжелых форм новой коронавирусной инфекции нашли в России

Ёлдашвчера в 15:53

СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы

Общественная служба новостейвчера в 12:16

В РФ приступают к клиническим испытаниям препарата для лечения коронавирусной пневмонии

ТАССвчера в 11:39

ФМБА разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии

RT на русскомвчера в 11:38

В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

РИА Новостивчера в 11:17

В России создали схему лечения тяжелых форм коронавируса

URA.Ruвчера в 12:23

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 00:48, Ашберн
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Пермская компания массово увольняет работников

По приблизительным данным уже уволилось 50-60 сотрудников компании. В целом в компании работает около 200 человек.
СРБ вчера в 12:26
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Газета.Ru вчера в 06:32
Общество

Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс

Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
РБК вчера в 13:53
Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Наука

Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании.
РИА Новости вчера в 04:30
Общество

Виктор Томенко назвал организации, которые могут продолжить работу в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко записал видеообращение к жителям Алтайского края. Оно появилось на его официальной странице в Инстаграме.
Алтайская правда вчера в 22:43
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу

Национальная служба новостей вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей

Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.
Актуальные Новости вчера в 09:05
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com вчера в 02:06
Здоровье

В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса

Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Первый канал 00:38
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество

Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Коммерсантъ вчера в 14:23
Космос

Названа дата запуска российского аппарата «Луна-26»

Запуск космического аппарата "Луна-26", который создаст трехмерную карту Луны и поможет выбрать место для будущей высадки российских космонавтов, намечен на 13 ноября 2024 года.
Российская газета вчера в 20:35
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 05 апреля в 18:29
Авто

В Татарстане просят временно приостановить систему «Платон»

Председатель совета директоров ГК "Кориб", депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко высказал мнение о том, какие меры поддержки на самом деле необходимы, чтобы МСБ мог выжить во время апрельского простоя.
Реальное время 00:34
Экономика

ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах

ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах Правительство и Банк России к середине мая должны проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в фонды прямых и венчурных инвестиций.
Коммерсантъ 05 апреля в 18:38
Экономика

Fashion-ритейл попросил премьер-министра о помощи

Представители российского fashion-ритейла попросили власти помочь бизнесу на фоне пандемии коронавируса, сообщает «Ъ». Топ-менеджеры ряда компаний российского рынка fashion-ритейла направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.
Retailer.ru вчера в 11:05
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»

Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
StarHit.ru 05 апреля в 22:00
Шоу-бизнес

«Великолепный век» спустя 8 лет: как сейчас выглядят актёры сериала

За 8 лет актёр сильно изменился. Жгучий брюнет поседел и стал выглядеть старше, но ему это даже идёт.
SM News 05 апреля в 21:00
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК вчера в 09:08
Общество

«Инвитро» отказалась от идеи тестировать россиян на коронавирус

Частная медицинская сеть «Инвитро» отказалась брать тесты на коронавирус из-за риска для персонала и пациентов.
URA.Ru вчера в 23:48
Общество

Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Италии

Российские военные специалисты, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, обработали дома престарелых в Ломбардии.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 22:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное