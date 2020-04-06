Коронавирус
РБКВ ФМБА разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний
Скрорцова заявила, что хорошая переносимость препарата доказана исследованиями. Она пояснила, что для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в ФМБА России разработали модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных.
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СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы
Общественная служба новостейвчера в 12:16
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Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Происшествия
Пермская компания массово увольняет работников
По приблизительным данным уже уволилось 50-60 сотрудников компании. В целом в компании работает около 200 человек.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Общество
Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс
Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Наука
Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу
Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании.
Общество
Виктор Томенко назвал организации, которые могут продолжить работу в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко записал видеообращение к жителям Алтайского края. Оно появилось на его официальной странице в Инстаграме.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Шоу-бизнес
Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей
Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.
Общество
Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому
На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Здоровье
В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса
Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Общество
Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Космос
Названа дата запуска российского аппарата «Луна-26»
Запуск космического аппарата "Луна-26", который создаст трехмерную карту Луны и поможет выбрать место для будущей высадки российских космонавтов, намечен на 13 ноября 2024 года.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Авто
В Татарстане просят временно приостановить систему «Платон»
Председатель совета директоров ГК "Кориб", депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко высказал мнение о том, какие меры поддержки на самом деле необходимы, чтобы МСБ мог выжить во время апрельского простоя.
Экономика
ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах
ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах Правительство и Банк России к середине мая должны проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в фонды прямых и венчурных инвестиций.
Экономика
Fashion-ритейл попросил премьер-министра о помощи
Представители российского fashion-ритейла попросили власти помочь бизнесу на фоне пандемии коронавируса, сообщает «Ъ». Топ-менеджеры ряда компаний российского рынка fashion-ритейла направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Шоу-бизнес
Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»
Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
Шоу-бизнес
«Великолепный век» спустя 8 лет: как сейчас выглядят актёры сериала
За 8 лет актёр сильно изменился. Жгучий брюнет поседел и стал выглядеть старше, но ему это даже идёт.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
«Инвитро» отказалась от идеи тестировать россиян на коронавирус
Частная медицинская сеть «Инвитро» отказалась брать тесты на коронавирус из-за риска для персонала и пациентов.
Общество
Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Италии
Российские военные специалисты, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, обработали дома престарелых в Ломбардии.