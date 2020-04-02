Коронавирус

РБКРБКВ ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов.
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В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

RT на русскомвчера в 20:13

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

РИА Новостивчера в 20:13

ФМБА ожидает завершения вспышки коронавируса в России к лету

Московский Комсомолецвчера в 18:23

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

РБКвчера в 19:12

Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету

Российская газетавчера в 17:30

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

ТАССвчера в 17:22

Главный инфекционист ФМБА: вспышка коронавируса в РФ утихнет к лету

News.ruвчера в 17:14
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Политика

МИД КНР назвал число находящихся за рубежом китайских студентов

Замминистра отметил, что, по данным Министерства образования КНР, в общей сложности за рубежом обучаются около 1,6 млн студентов из Китая.
RT на русском вчера в 23:59
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия вчера в 06:43
Общество

Больше половины россиян оказались без сбережений в кризис

Специалисты провели опрос и выяснили, что 63,6% россиян не имеют никаких накоплений, а большинству тех, у кого они все-таки есть, их хватит в случае внезапного увольнения примерно на полгода.
VSE42.RU 31 марта в 01:39
Общество

В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 12:29
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Пятый канал вчера в 17:53
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 06:20
Здоровье

Коронавирус на Украине: более сотни заболевших за сутки

На Украине коронавирус лабораторно подтверждён у 669 пациентов, за сутки число заболевших увеличилось на 120 человек.
Rusvesna.su вчера в 05:09
Политика

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России.
Lenta.ru вчера в 21:23
Здоровье

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 02:51
Футбол

Новиков: «Отдал бы в аренду в минское „Динамо“ Филиппа и Комличенко»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на новость, что клуб может отдать в аренду минскому «Динамо» нескольких игроков.
Бомбардир.ру вчера в 18:18
Кино

Звезда сериала «Патриот» Антон Жижин рассказал о звездной болезни Анастасии Талызиной

Территория новостей 00:00
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 2,5 тысячи человек

В США от коронавируса скончались уже 2513 человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.
Московский Комсомолец 30 марта в 08:50
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Ruposters.ru вчера в 03:33
Хоккей

Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги

Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
РБК 31 марта в 13:53
Общество

Россиян обяжут вести дневник на портале госуслуг во время самоизоляции

В РФ намерены обязать россиян вести дневник на портале госуслуг во время самоизоляции, передает «Интерфакс».
РИАМО вчера в 06:17
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Игры

Анонсирована новая игра по «Утиным историям», но это может быть шутка

Издательство FDG Entertainment анонсировало новую игру по мотивам «Утиных историй» — DuckTales QuackShots.
Игромания.ру вчера в 06:50
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 19:00
Космос

Hubble нашел доказательства существования «неуловимой» черной дыры

Анализируя результаты наблюдений космического телескопа Hubble, группа астрономов обнаружила следы черной дыры средней массы — прямо в том диапазоне, который раньше считался «невозможным» для подобного рода объектов.
Индикатор вчера в 06:27
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала откровенное фото в боди

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница и модель Кайли Дженнер, поделилась снимком в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 13:59
Политика

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека.
Lenta.ru вчера в 22:40
Авто

Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом

Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.
Автостат 31 марта в 06:57
Экономика

Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса

В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой 31 марта в 00:39
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