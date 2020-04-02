Коронавирус
РБКВ ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов.
Читать в источнике
Оценить446
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Российская газетавчера в 17:30
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Политика
МИД КНР назвал число находящихся за рубежом китайских студентов
Замминистра отметил, что, по данным Министерства образования КНР, в общей сложности за рубежом обучаются около 1,6 млн студентов из Китая.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Общество
Больше половины россиян оказались без сбережений в кризис
Специалисты провели опрос и выяснили, что 63,6% россиян не имеют никаких накоплений, а большинству тех, у кого они все-таки есть, их хватит в случае внезапного увольнения примерно на полгода.
Общество
В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков
Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Здоровье
Коронавирус на Украине: более сотни заболевших за сутки
На Украине коронавирус лабораторно подтверждён у 669 пациентов, за сутки число заболевших увеличилось на 120 человек.
Политика
Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России
Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России.
Здоровье
Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус
Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Футбол
Новиков: «Отдал бы в аренду в минское „Динамо“ Филиппа и Комличенко»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на новость, что клуб может отдать в аренду минскому «Динамо» нескольких игроков.
Кино
Звезда сериала «Патриот» Антон Жижин рассказал о звездной болезни Анастасии Талызиной
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 2,5 тысячи человек
В США от коронавируса скончались уже 2513 человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США
Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Хоккей
Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги
Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
Общество
Россиян обяжут вести дневник на портале госуслуг во время самоизоляции
В РФ намерены обязать россиян вести дневник на портале госуслуг во время самоизоляции, передает «Интерфакс».
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Игры
Анонсирована новая игра по «Утиным историям», но это может быть шутка
Издательство FDG Entertainment анонсировало новую игру по мотивам «Утиных историй» — DuckTales QuackShots.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Космос
Hubble нашел доказательства существования «неуловимой» черной дыры
Анализируя результаты наблюдений космического телескопа Hubble, группа астрономов обнаружила следы черной дыры средней массы — прямо в том диапазоне, который раньше считался «невозможным» для подобного рода объектов.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала откровенное фото в боди
Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница и модель Кайли Дженнер, поделилась снимком в откровенном наряде.
Политика
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных
За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом
Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.
Экономика
Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса
В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.