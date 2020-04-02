Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов.

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

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