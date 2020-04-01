Коронавирус
РБКВ ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов.
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с чего всё началось
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте Первого канала.Lenta.ruвчера в 17:03
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Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%
В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Гаджеты
Диагональ экрана iPhone 9 подтверждена
В описании указано, что этот товар является универсальным для смартфонов iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone 9. То есть это подтверждает, что iPhone 9 получил экран диагональю 4,7 дюйма.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Экономика
Россияне назвали самые надежные способы сохранить деньги в кризис
Россияне назвали покупку недвижимости самым надежным способом сохранить деньги в кризис.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Политика
«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
Культура
Учреждения культуры Прикамья представили свыше 70 онлайн-событий
По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, в условиях режима строгой самоизоляции, который вводится на территории региона со 2 апреля, особенно важной является работа учреждений культуры на онлайн-площадках.
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе
Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
Происшествия
Первых нарушителей режима самоизоляции нашли в Волгоградской области
Полицейские продолжают выявлять факты несоблюдения самоизоляции жителями Волгоградской области. Рейды проводятся круглосуточно.
Происшествия
Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом
Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
Здоровье
Елена Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Что касается вопроса о том, будут ли помещать медучреждения, в которых лечат от коронавируса, на карантин, Елена Малышева объяснила, что данные решения относятся к компетенции Роспотребнадзора.
Здоровье
В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса
За сутки в Челябинской области зарегистрирован еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 и три условно положительных случая заболевания.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Армия и оружие
Украинские танки обстреляли города ДНР
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Политика
В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России
Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Экономика
Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса
По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
Общество
В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить
Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.
Происшествия
Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили Lada
Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Шоу-бизнес
Белла Хадид вышла за продуктами, накинув куртку на бюстгальтер
Пока ситуация с коронавирусом в большинстве стран остается напряженной, покидать свои дома люди стараются только в случае крайней необходимости: закупиться продуктами или выгулять любимого питомца (посмотрите, кстати, как недавно это сделала звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев).
Общество
Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.