с чего всё началось

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов.

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Гаджеты Диагональ экрана iPhone 9 подтверждена В описании указано, что этот товар является универсальным для смартфонов iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone 9. То есть это подтверждает, что iPhone 9 получил экран диагональю 4,7 дюйма.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Культура Учреждения культуры Прикамья представили свыше 70 онлайн-событий По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, в условиях режима строгой самоизоляции, который вводится на территории региона со 2 апреля, особенно важной является работа учреждений культуры на онлайн-площадках.

Происшествия Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Происшествия Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".

Здоровье Елена Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом Что касается вопроса о том, будут ли помещать медучреждения, в которых лечат от коронавируса, на карантин, Елена Малышева объяснила, что данные решения относятся к компетенции Роспотребнадзора.

Здоровье В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса За сутки в Челябинской области зарегистрирован еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 и три условно положительных случая заболевания.

Общество В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.

Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.

Политика В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).

Экономика Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.

Общество В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Шоу-бизнес Белла Хадид вышла за продуктами, накинув куртку на бюстгальтер Пока ситуация с коронавирусом в большинстве стран остается напряженной, покидать свои дома люди стараются только в случае крайней необходимости: закупиться продуктами или выгулять любимого питомца (посмотрите, кстати, как недавно это сделала звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев).