Коронавирус

РБКРБКВ ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов.
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с чего всё началось
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте
 Первого канала.
Lenta.ruвчера в 17:03

Подробнее о событии

Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России

Московский Комсомолец02:10

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

ТАССвчера в 17:22

В ФМБА сообщили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

РИА Новостивчера в 20:13

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

RT на русскомвчера в 20:13

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

РБКвчера в 19:12

Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России

Lenta.ru00:57

Главный инфекционист ФМБА: вспышка коронавируса в РФ утихнет к лету

News.ruвчера в 17:14
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Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Гаджеты

Диагональ экрана iPhone 9 подтверждена

В описании указано, что этот товар является универсальным для смартфонов iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone 9. То есть это подтверждает, что iPhone 9 получил экран диагональю 4,7 дюйма.
iXBT.com 01:25
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Экономика

Россияне назвали самые надежные способы сохранить деньги в кризис

Россияне назвали покупку недвижимости самым надежным способом сохранить деньги в кризис.
Forbes 01:01
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Культура

Учреждения культуры Прикамья представили свыше 70 онлайн-событий

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, в условиях режима строгой самоизоляции, который вводится на территории региона со 2 апреля, особенно важной является работа учреждений культуры на онлайн-площадках.
Новый компаньон 00:52
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе

Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Первых нарушителей режима самоизоляции нашли в Волгоградской области

Полицейские продолжают выявлять факты несоблюдения самоизоляции жителями Волгоградской области. Рейды проводятся круглосуточно.
Волгоградская правда 02:19
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
Интерфакс 02:56
Здоровье

Елена Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Что касается вопроса о том, будут ли помещать медучреждения, в которых лечат от коронавируса, на карантин, Елена Малышева объяснила, что данные решения относятся к компетенции Роспотребнадзора.
Live24 01:41
Здоровье

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса

За сутки в Челябинской области зарегистрирован еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 и три условно положительных случая заболевания.
Урал-пресс-информ 01:30
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБК вчера в 18:00
Общество

Кабмин РФ выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи

Газета.Ru 01:49
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Армия и оружие

Украинские танки обстреляли города ДНР

Журналистская правда 02:39
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости вчера в 06:16
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Экономика

Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
РБК 01:00
Общество

В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить

Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.
REGNUM 02:55
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Интерфакс вчера в 08:28
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили Lada

Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.
Автоновости дня вчера в 00:28
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Шоу-бизнес

Белла Хадид вышла за продуктами, накинув куртку на бюстгальтер

Пока ситуация с коронавирусом в большинстве стран остается напряженной, покидать свои дома люди стараются только в случае крайней необходимости: закупиться продуктами или выгулять любимого питомца (посмотрите, кстати, как недавно это сделала звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев).
Wday.ru вчера в 02:43
Общество

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
RT на русском 31 марта в 05:04
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
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