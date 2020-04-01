Коронавирус
РБКВ ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов.
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с чего всё началось
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте Первого канала.Lenta.ruвчера в 17:03
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Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Российская газетавчера в 17:30
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Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
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С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Также увеличиваются пенсии по гособеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, блокадников, тех, кто пострадал из-за радиационных и техногенных катастроф, и других.
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Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
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«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», - говорится в сообщении.
Политика
Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США
Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.
Общество
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Общество
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В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом
19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Политика
В «Квартале 95» заявили, что готовы принять Зеленского обратно
Украинский актер Евгений Кошевой, являющийся одним из руководителей студии "Квартал 95", заявил в интервью изданию "Украинская правда", что коллектив готов принять обратно президента страны Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Политика
В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции
Согласно распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.
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В Туве зафиксирован подземный толчок
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Хоккей
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Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
«Ъ»: для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
В условиях карантина жителям Москвы придется получать QR-код на сайте мэрии для каждого выхода из дома, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию в администрации города.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Общество
Не так страшен коронавирус, как нам его преподносят
Всем теперь известна история появления коронавируса в Китае: китайцы заразились от того, что съели летучую мышь, которая, по всей видимости, была заражена коронавирусом.
Футбол
Дзюба одобрил решение Путина ввести в России режим ЧС
Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию.
Политика
Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
Экономика
Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса
В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 5 тыс. человек
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предполагал, что в итоге из-за коронавируса в США могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.