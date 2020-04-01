с чего всё началось

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов.

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Политика «Ъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России Накануне с предложением продлить нерабочий период в России на совещании с президентом выступили вице-президент Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Также увеличиваются пенсии по гособеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, блокадников, тех, кто пострадал из-за радиационных и техногенных катастроф, и других.

Политика Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.

Общество В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.

Политика В «Квартале 95» заявили, что готовы принять Зеленского обратно Украинский актер Евгений Кошевой, являющийся одним из руководителей студии "Квартал 95", заявил в интервью изданию "Украинская правда", что коллектив готов принять обратно президента страны Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.

Общество «Ъ»: для выхода из дома москвичам понадобится QR-код В условиях карантина жителям Москвы придется получать QR-код на сайте мэрии для каждого выхода из дома, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию в администрации города.

Общество Не так страшен коронавирус, как нам его преподносят Всем теперь известна история появления коронавируса в Китае: китайцы заразились от того, что съели летучую мышь, которая, по всей видимости, была заражена коронавирусом.

Политика Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.