Коронавирус

РБКРБКВ ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов.
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с чего всё началось
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте
 Первого канала.
Lenta.ruвчера в 17:03

Подробнее о событии

Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету

Российская газетавчера в 17:30

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

RT на русскомвчера в 20:13

В ФМБА сообщили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

РИА Новостивчера в 20:13

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

РБКвчера в 19:12

Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России

Lenta.ru00:57

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

ТАССвчера в 17:22

Главный инфекционист ФМБА: вспышка коронавируса в РФ утихнет к лету

News.ruвчера в 17:14
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Политика

«Ъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне с предложением продлить нерабочий период в России на совещании с президентом выступили вице-президент Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.
BFM.ru 01:08
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Также увеличиваются пенсии по гособеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, блокадников, тех, кто пострадал из-за радиационных и техногенных катастроф, и других.
НТВ вчера в 02:26
Гаджеты

15 апреля могут представить смартфон Apple iPhone 9

По словам блогера, компания представит смартфон 15 апреля, а продажи начнутся в конце месяца.
Live24 вчера в 01:57
Происшествия

Подышал воздухом: житель Уфы вместе с ребенком прогулялся по крыше

Вместо запрещенной из-за ситуации с коронавирусом прогулки по улице уфимец выбрал очень необычный способ подышать воздухом.
Вести.Ru 01:41
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс вчера в 08:28
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Общество

12 пассажиров из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт

«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», - говорится в сообщении.
Аргументы и Факты 01:14
Политика

Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США

Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 18:37
Общество

В апреле Почта России доставит все пенсии и пособия на дом

В установленный день выплаты почтальоны принесут пенсии и пособия. Это 8% получателей, которые пенсии получали лично в отделениях связи.
Новый путь (Дебёсский район) вчера в 09:09
Общество

В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции

В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
РИА Новости Крым вчера в 14:35
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Телеканал 360° вчера в 20:31
Политика

В «Квартале 95» заявили, что готовы принять Зеленского обратно

Украинский актер Евгений Кошевой, являющийся одним из руководителей студии "Квартал 95", заявил в интервью изданию "Украинская правда", что коллектив готов принять обратно президента страны Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Политика

В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции

Согласно распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.
АМИТЕЛ 01:00
Происшествия

В Туве зафиксирован подземный толчок

Российская газета 31 марта в 07:40
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Ruposters.ru вчера в 03:33
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Общество

«Ъ»: для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

В условиях карантина жителям Москвы придется получать QR-код на сайте мэрии для каждого выхода из дома, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию в администрации города.
РИА Новости 31 марта в 09:58
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество

Не так страшен коронавирус, как нам его преподносят

Всем теперь известна история появления коронавируса в Китае: китайцы заразились от того, что съели летучую мышь, которая, по всей видимости, была заражена коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 16:25
Футбол

Дзюба одобрил решение Путина ввести в России режим ЧС

Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию.
Metaratings вчера в 16:41
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
Экономика

Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса

В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 5 тыс. человек

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предполагал, что в итоге из-за коронавируса в США могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек.
РБК вчера в 23:24
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
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