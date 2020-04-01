Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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с чего всё началось
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте
 Первого канала.
Lenta.ruвчера в 17:03

Подробнее о событии

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

РИА Новостивчера в 20:13

Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Интерфаксвчера в 21:35

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

RT на русскомвчера в 20:13

Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России

Lenta.ru00:57

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

РБКвчера в 19:12

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

ТАССвчера в 17:22

Главный инфекционист ФМБА: вспышка коронавируса в РФ утихнет к лету

News.ruвчера в 17:14
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Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Здоровье

Поликлиники Иркутской области приостановили плановый приём пациентов

Поликлиники Иркутской области приостановили плановый приём пациентов и запись на консультации врачей, чтобы минимизировать контакты граждан и сдержать распространение коронавирусной инфекции.
АиФ Иркутск 00:26
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals опускалась до $10 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля снизилась на $4,23 до $10,43 за баррель, следует из данных компании Refinitiv.
Ведомости 05:59
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы

РИА Новости 05:48
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Вести.Ru 01:44
Общество

Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у более чем 20% населения с выявленной инфекцией заболевание протекает без симптомов.
Моя Москва.онлайн 05:59
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Наука

Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере

Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.
News.ru 30 марта в 17:17
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Происшествия

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов показал редкие фото Ольги Дроздовой

Известные актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова справедливо признаны одной из самых крепких звездных пар. Их союз длится уже более 25 лет.
Kleo.ru 04:03
Армия и оружие

Путин подписал закон о материальной ответственности военных

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о материальной ответственности военных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:10
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Гаджеты

Особенности оболочки MIUI 12 рассекретили до премьеры

Сетевые инсайдеры рассекретили особенности MIUI 12 до премьеры. Дебют оболочки состоится в августе или сентябре.
Актуальные Новости 04:08
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 04:47
Авто

Обновлённый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Японский автопроизводитель готовит новую генерацию модели Pajero, дебют которой должен состояться в 2021 году.
Somanyhorses 30 марта в 10:54
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Футбол

Пермские футболистки застряли в Турции из-за карантина

25 футболисток из клуба «Звезда 2005» застряли в Турции, где проводили тренировочный сбор, сообщает телеграмм-канал «Коронавирусная Пермь».
Коммерсантъ Пермь 05:25
Общество

За сутки в России выявили 771 случай коронавируса

За сутки в 29 регионах России зарегистрировали 771 случай коронавируса.
Вести Татарстан 03:55
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
Здоровье

Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников

Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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