Коронавирус
РИА НовостиВ ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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с чего всё началось
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте Первого канала.Lenta.ruвчера в 17:03
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