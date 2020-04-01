с чего всё началось

Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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