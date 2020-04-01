Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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с чего всё началось
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте
 Первого канала.
Lenta.ruвчера в 17:03

Подробнее о событии

Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России

Lenta.ru00:57

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

РБКвчера в 19:12

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

РИА Новостивчера в 20:13

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

RT на русскомвчера в 20:13

Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Интерфаксвчера в 21:35

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

ТАССвчера в 17:22

Главный инфекционист ФМБА: вспышка коронавируса в РФ утихнет к лету

News.ruвчера в 17:14
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Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,3 тыс. человек

По меньшей мере 1374 человека умерли в США за последние сутки из-за коронавируса, из них 588 в Нью-Йорке.
Известия вчера в 23:10
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Ведомости 01:44
Происшествия

В Саратовской области завели дела на нарушителей карантина

Полицейские завели административные дела на нарушителей карантина, которые должны были уйти на самоизоляцию на две недели.
Московский Комсомолец 04:33
Общество

В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса

В России за последние сутки был выявлен 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
9111.ru 03:42
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Происшествия

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом

Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 04:37
Наука

Подозрение дня — у кошки, кажется, найден коронавирус

Кошка, вероятно, подхватила вирус SARS-CoV-2 от владельца, который заболел COVID-19 после путешествия в северную Италию.
Популярная механика 01:30
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Единоборства

Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC

FightTime.ru 02:54
Здоровье

В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Вести Воронеж 04:05
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Экономика

Банки зафиксировали резкий рост просьб россиян о кредитных каникулах

Российские банки за последние недели зафиксировали резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет идет уже на сотни и даже тысячи запросов в день, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров.
Интерфакс 03:31
Общество

На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом

Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
REGNUM 04:35
Игры

Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
CyberSport.ru 00:04
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

РИА Новости вчера в 14:58
Армия и оружие

Sohu напомнило Польше о последствиях попытки нападения на Россию

Польше следует умерить свою агрессию по отношению к России. К таким выводам пришли эксперты китайского издания Sohu в своей статье.
ПолитРоссия вчера в 14:29
Общество

Губернатор Владимирской области утвердил три вида спецпропусков

Губернатор Владимир Сипягин утвердил три вида справок, разрешающих гражданам свободное перемещение по территории Владимирской области на период режима повышенной готовности. (Образец справок в статье).
Владимирские ведомости вчера в 12:03
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»

Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала подросшую красавицу-дочь

Подписчики обратили внимание, что девочка уже заметно подросла с тех пор, как Оксана показывала её в последний раз.
Bimru.ru вчера в 12:33
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК вчера в 15:55
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 06:20
Футбол

Тренер вратарей «Спартака» — о первой встрече с Черчесовым: «Пропустили по пиву»

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчик рассказал о знакомстве с главным тренером России Станиславом Черчесовым.
Sport24.ru 02:49
Происшествия

У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 02:54
Авто

Xiaomi представила недорогую стиральную и сушильную машину

Компания Xiaomi представила новую стиральную и сушильную машину Mijia Internet Washing Machine & Dryer 1C, которая в данный момент предлагается по предварительному заказу за 295 долларов.
iXBT.com 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
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