Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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с чего всё началось
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте
 Первого канала.
Lenta.ruвчера в 17:03

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Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России

Lenta.ru00:57

Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Интерфаксвчера в 21:35

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

РИА Новостивчера в 20:13

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

RT на русскомвчера в 20:13

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

РБКвчера в 19:12

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

ТАССвчера в 17:22

Главный инфекционист ФМБА: вспышка коронавируса в РФ утихнет к лету

News.ruвчера в 17:14
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Во что будем играть в апреле 2020

Resident Evil 3 Remake (PS4, Xbox One, PC) Дата выхода: 3 апреля Самым ожидаемым и горячим релизом апреля является, конечно же, ремейк Resident Evil 3: Nemesis 1999 года выпуска.
Чемпионат вчера в 12:15
Общество

Названы десять регионов РФ, где нет коронавируса

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России осталось десять регионов, где не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
Южный Федеральный вчера в 22:19
Футбол

«Ювентус» может продать Роналду из-за кризиса от коронавируса

Сообщается, что действующий чемпион Италии может продать Роналду за 70 миллионов евро.
ODDS.ru 31 марта в 05:01
Армия и оружие

Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
РБК 06:32
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Космос

Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска «Ракеты Победы»

Life.ru вчера в 21:32
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Политика

Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.
РИА Новости 05:24
Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщают медики, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
ToDay News Ufa вчера в 11:32
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Известия 05:43
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Здоровье

Число больных коронавирусом в Омске увеличилось до девяти

За последние сутки в Омске выявили два случая заражения коронавирусом Covid-19. Оба пациенты - мужчины, приехавшие из Москвы.
Омск здесь 07:14
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
РБК 07:11
Общество

В Татарстане начали выдавать пропуска для выхода из дома по СМС

В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ», уточнив, зачем нужно покинуть дом.
Сусанин вчера в 06:26
Политика

Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Газета.Ru 05:29
Политика

МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru вчера в 03:25
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Авто

Mazda отзывает в России один автомобиль

110km.ru вчера в 05:22
Политика

В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
RT на русском 06:27
Общество

Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое

В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
RT на русском 06:14
Религия

Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома

Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.
РИА Новости вчера в 16:11
Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
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Особенности оболочки MIUI 12 рассекретили до премьеры

Сетевые инсайдеры рассекретили особенности MIUI 12 до премьеры. Дебют оболочки состоится в августе или сентябре.
Актуальные Новости 04:08
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Культура

Слепаков записал про коронавирус матерную песню

Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
ToDay News Ufa вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Комиссаров раскрыл Собчак правду о Бузовой: «Она на самом деле умная»

В передаче «Осторожно, Собчак!» наконец раскрыли главный секрет Бузовой: на самом деле, она умная.
78.ru вчера в 09:33
Музыка

Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов

Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Вечерняя Москва 31 марта в 13:20
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