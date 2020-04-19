Экономика
Газета.RuВ ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
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Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Политика
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец USS Porter приблизился к Крымскому мосту
Актуальные Новости 03:15
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Политика
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Политика
Лукашенко гарантировал проведение честных президентских выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в этом году в стране президентские выборы пройдут честно.
РИА Новости 08:21
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС
Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России
Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.
Известия 16 апреля в 17:26
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Наука
Ученые нашли область мозга, отвечающую за пьянство
ToDay News Ufa 06:54
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май
В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы.
Пятый канал 17 апреля в 23:46
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Экономика
Вторичное жилье приготовилось к рецессии
В «Авито Недвижимости» приводят свои данные: в середине апреля средняя стоимость вторичного жилья во всей России составила 54,3 тыс. руб. за кв. м, за месяц показатель увеличился на 0,3%, а за год — на 4%. Правда, активность в целом на рынке вторичного жилья по очевидным причинам пока замерла.
Коммерсантъ 03:11
Общество
Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков опубликовал свое фото и поздравил подписчиков с праздником Пасхи.
РБК 06:35
Здоровье
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до 198
Общее число заболевших в Пермском крае увеличилось на 28 случаев, до 198, среди заразившихся все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет, подавляющее большинство новых пациентов с коронавирусом заразились на территории региона, указано в официальном телеграм-канале региональных властей, посвященном борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:16
Общество
В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
Здоровье
Врачи Подмосковья получат надбавки за помощь пациентам с COVID-19
Подготовлен специальный проект региональным правительством, который гласит, что сотрудники неотложной скорой помощи получат по 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 17:27
Общество
58 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области
Оперштаб Тульской области сообщил в воскресенье, 19 апреля о 58 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Kursk.com 06:38
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
Здоровье
Среди 14 заболевших коронавирусом в Югре есть один ребенок
В Югре еще один ребенок оказался инфицирован коронавирусом. Таким образом, уже двое детей из региона проходят лечение.
ИА СИА-Пресс 05:57
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57