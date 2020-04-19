Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей

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