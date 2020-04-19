Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
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Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой.
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
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Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС

Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

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В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
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Общество

В МЧС посоветовали не носить маску на улице

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Определен характер отношений морских лилий и их симбионтов

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Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на осень

Как сообщают «Известия», Минпросвещения России приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Происшествия

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Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:53
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Политика

Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России

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Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
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Общество

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
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В Пермском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до 198

Общее число заболевших в Пермском крае увеличилось на 28 случаев, до 198, среди заразившихся все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет, подавляющее большинство новых пациентов с коронавирусом заразились на территории региона, указано в официальном телеграм-канале региональных властей, посвященном борьбе с распространением инфекции.
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Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
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Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
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В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения COVID-19.
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Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
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