Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей. Он пояснил, что в первую очередь это будут средства государственного резервного фонда. На 1 апреля объем ФНБ составлял 12,85 триллиона рублей - 11,3 процента ВВП.
Читать в источнике
Комментировать348

Подробнее о событии

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

Коммерсантъ08:48

Назван срок истощения российской «кубышки»

Lenta.ru08:14

В Фонде национального благосостояния на конец года с учетом нынешних трат должно остаться 7 триллионов рублей

Комсомольская правда07:09

В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

РИА Новости07:24

Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

ТАСС07:19

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Интерфакс07:32

Силуанов рассказал о накопленных резервах России

Вести.Ru06:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:15, Ашберн
Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
71
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Говорит Москва вчера в 07:25
2,6K
Политика

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
1,4K
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
226
Наука

Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям

N+1 17 апреля в 14:00
12
Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости вчера в 12:30
24
Здоровье

В Карсунском районе Ульяновской области формируют мобильный госпиталь

В связи с закрытием ЦРБ на карантин в районе скопилось большое количество граждан, имеющих различные заболевания, не получавшие медицинской помощи.
Коммерсантъ Самара 16 апреля в 07:40
34
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в РФ

Как сообщает ToDay News Ufa источник, вирусологи считают, что количество заболевших коронавирусом в России постепенно будет снижаться и, при благоприятных обстоятельствах, пандемия сойдет на нет к июню.
ToDay News Ufa 08:17
212
Общество

Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
123
Общество

Определены характеристики несовершеннолетних преступников в России

Университет прокуратуры России составил типичный портрет несовершеннолетнего преступника в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Газета.Ru 07:17
Общество

В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса

Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
570
Армия и оружие

The Wall Street Journal (США): поездка на линию фронта между Европой и Россией (The Wall Street Journal)

Мариуполь, Украина — Украина уже шесть лет продолжает удерживать эту линию фронта в ее борьбе с сепаратистами.
ИноСМИ 08:10
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,6K
Религия

Лукашенко высказался против запрета посещать храмы на фоне пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приветствует политику стран, которые "закрыли людям дорогу к храмам" в условиях пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 05:55
1
Культура

Умер журналист и писатель Александр Кабаков

Скончался русский писатель и корреспондент издания "Коммерсантъ" Александр Кабаков, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников.
Газета.Ru вчера в 17:55
19
Общество

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
95
Происшествия

Появилось видео жестокого избиения отца и сына мигрантами в Москве

Предположительно, на видео попал момент избиения двух человек, произошедшего на днях на Петровско-Разумовском проезде в Москве.
Вести.Ru 06:45
51
Здоровье

Более тысячи медиков заразились коронавирусом на Украине

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга сообщил данные о больных коронавирусом нового типа.
ФедералПресс 06:54
2
Политика

Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
760
Здоровье

Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Врач рассказала российским СМИ, для кого из молодых людей особенно опасен китайский вирус.
Evo-rus.com вчера в 12:07
95
Общество

В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс

Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
20
Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Российская газета вчера в 05:31
1,3K
Политика

Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР

По мнению Владимира Путина, усилия бывших советских республик идут на пользу всем, несмотря на фобии и опасения, которые касаются возможного возрождения Советского союза.
Ореанда-Новости 08:55
1K
Общество

Назван дешевый продукт для восстановления мышц после тренировок

РЕН ТВ 02:59
2
Общество

МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса

Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
531
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
2,1K
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
32
Гаджеты

LG показала дизайн нового смартфона Velvet

Слово и Дело 02:22
2
Происшествия

В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом

РИА Новости 04:54
5
Наука

Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма

«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте.
Lenta.ru 08:38
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное