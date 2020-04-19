Экономика
РИА НовостиВ ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей. Он пояснил, что в первую очередь это будут средства государственного резервного фонда. На 1 апреля объем ФНБ составлял 12,85 триллиона рублей - 11,3 процента ВВП.
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Происшествия
Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Наука
Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям
N+1 17 апреля в 14:00
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости вчера в 12:30
Здоровье
В Карсунском районе Ульяновской области формируют мобильный госпиталь
В связи с закрытием ЦРБ на карантин в районе скопилось большое количество граждан, имеющих различные заболевания, не получавшие медицинской помощи.
Коммерсантъ Самара 16 апреля в 07:40
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в РФ
Как сообщает ToDay News Ufa источник, вирусологи считают, что количество заболевших коронавирусом в России постепенно будет снижаться и, при благоприятных обстоятельствах, пандемия сойдет на нет к июню.
ToDay News Ufa 08:17
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Общество
Определены характеристики несовершеннолетних преступников в России
Университет прокуратуры России составил типичный портрет несовершеннолетнего преступника в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Газета.Ru 07:17
Общество
В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
Армия и оружие
The Wall Street Journal (США): поездка на линию фронта между Европой и Россией (The Wall Street Journal)
Мариуполь, Украина — Украина уже шесть лет продолжает удерживать эту линию фронта в ее борьбе с сепаратистами.
ИноСМИ 08:10
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Религия
Лукашенко высказался против запрета посещать храмы на фоне пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приветствует политику стран, которые "закрыли людям дорогу к храмам" в условиях пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 05:55
Культура
Умер журналист и писатель Александр Кабаков
Скончался русский писатель и корреспондент издания "Коммерсантъ" Александр Кабаков, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников.
Газета.Ru вчера в 17:55
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Происшествия
Появилось видео жестокого избиения отца и сына мигрантами в Москве
Предположительно, на видео попал момент избиения двух человек, произошедшего на днях на Петровско-Разумовском проезде в Москве.
Вести.Ru 06:45
Здоровье
Более тысячи медиков заразились коронавирусом на Украине
Украинский министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга сообщил данные о больных коронавирусом нового типа.
ФедералПресс 06:54
Политика
Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
Здоровье
Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
Врач рассказала российским СМИ, для кого из молодых людей особенно опасен китайский вирус.
Evo-rus.com вчера в 12:07
Общество
В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс
Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Российская газета вчера в 05:31
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
По мнению Владимира Путина, усилия бывших советских республик идут на пользу всем, несмотря на фобии и опасения, которые касаются возможного возрождения Советского союза.
Ореанда-Новости 08:55
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
Гаджеты
LG показала дизайн нового смартфона Velvet
Слово и Дело 02:22
Происшествия
В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 04:54
Наука
Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма
«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте.
Lenta.ru 08:38