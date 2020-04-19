Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей. Он пояснил, что в первую очередь это будут средства государственного резервного фонда. На 1 апреля объем ФНБ составлял 12,85 триллиона рублей - 11,3 процента ВВП.
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Силуанов назвал дату истощения ФНБ

Московский Комсомолец09:39

Будут ли задержки зарплат и пенсий в эпоху пандемии, пояснил эксперт

REGNUM04:34

Силуанов рассказал о накопленных резервах России

Вести.Ruвчера в 06:36

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:53

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Интерфаксвчера в 07:32

Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

ТАССвчера в 07:19

Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей

РИА Новостивчера в 15:00
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Политика

Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

Открывая совещание, Путин отметил, что стране в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с инфекцией, но пик заболеваемости еще впереди.
РИА Новости 09:25
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Общество

Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России.
Piter.tv 08:29
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Происшествия

В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин

Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 00:45
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Общество

COVID отложенной Победы

В России перенесены парад Победы и декларационная кампания госслужащих, одобрен очередной пакет льгот для бизнеса и учреждена ипотека по сниженной ставке, не осталось ни одного региона без новой коронавирусной инфекции, в Москве введена жесткая пропускная система.
Сахалин.Инфо 18:51
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
2,2K
Наука

Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса

Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa 13:05
4
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

ТАСС 10:09
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Общество

Росрыболовство «передает» полномочия запрещать рыбалку губернаторам

Глава федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков передает право принимать решение о разрешение или запрете рыбалки губернаторам.
АиФ Тверь 14:04
5
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
3,5K
Здоровье

Врио главы Камчатки обещал региону 36 новых аппаратов ИВЛ

ВРИО губернатора Камчатки Владимир Солодов провёл очередной брифинг для журналистов и планирует сделать эти встречи еженедельной традицией.
SM News 04:58
3
Общество

Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей.
REGNUM 18 апреля в 03:47
47
Финансы

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
3
Общество

Власти Петербурга назвали условие ввода режима пропусков

Ввод режима пропусков зависит от того, как жители Петербурга будут соблюдать самоизоляцию.
ФАН 14:16
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Здоровье

Стала известна лучшая диета для людей с коронавирусом

Здоровых людей для укрепления иммунитета в период пандемии диетологи призывают включать в рацион овощи, богатые фитонцидами и известные как антиоксиданты: лук, чеснок, редьку, капусту, помидоры, паприку, томаты, а также грибы.
Росбалт 10:13
Культура

Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»

Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
Афиша Daily 04:28
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Футбол

В РПЛ сообщили возможные сроки возобновления чемпионата

Российская премьер-лига озвучила возможные сроки возобновления чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте организации.
Аргументы и Факты вчера в 11:43
18
Энергетика

Цена нефти Urals стала отрицательной

Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель.
Газета.Ru 15:10
31
Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости 09:14
154
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
9
Общество

Три вывозных рейса из Бангкока в Россию запланированы на 23 и 23 апреля

Два рейса из Бангкока в Екатеринбург и Владивосток запланированы на вторник, 22 апреля, еще один самолет 23 апреля вылетит в Красноярск с промежуточной посадкой в Новосибирске.
Mockva.ru 19:24
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
15
Энергетика

Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
4
Общество

В России предложили возобновить работу школ и детсадов

В России могут возобновить свою работу закрытые из-за коронавируса школы и детские сады, считает заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов.
9111.ru 14:18
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Шоу-бизнес

Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда вчера в 12:45
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
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Кино

В Сети опубликовали новые кадры из фильма Нолана «Довод»

Pictures были опубликованы новые кадры высокого качества из шпионского боевика «Довод», который снимает режиссер Кристофер Нолан.
Невские Новости 18:31
Автоспорт

Сезон «Формулы-1» может стартовать с двух гонок в Австрии

Гран-при Австрии могут пройти 5 и 12 июля. Сезон "Формулы-1" отложен из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:59
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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