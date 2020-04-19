Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Экономика Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина. 2

Экономика Число выданных в России потребкредитов в марте снизилось на 15% Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в марте текущего года составило 1,43 миллиона, сократившись на 15,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). 9

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 848

Армия и оружие Военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион» Как в понедельник сообщил ТАСС генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков, представители Минобороны подписали приемный акт первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион».

Общество «Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости». 6

Политика Путин: Распространение коронавируса в России удалось притормозить Президент России констатировал, что COVID-2019 стал медленнее распространяться, однако власти готовятся ко всем возможным сценариям.

Футбол Селюк назвал чемпионат России «говном в оберточке» Селюк утверждает, что если чемпионат Белоруссии – «говно», то чемпионат РФ является «говном в оберточке».

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,8K

Общество Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. 2

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 18

Армия и оружие Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина. 19