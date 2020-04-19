Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
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В РАН оценили сценарий искусственного происхождения китайского коронавируса.
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Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

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Путин: Распространение коронавируса в России удалось притормозить

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Минздрав России испытает вакцину от коронавируса после 1 июня

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