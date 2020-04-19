Экономика
REGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить1,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:43, Ашберн
Футбол
«Краснодар» может подписать защитника «Фейеноорда» Хапса
Защитник «Фейеноорда» Ригесиано Хапс летом может оказаться в России.
Бомбардир.ру 01:13
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Экономика
Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
Экономика
Число выданных в России потребкредитов в марте снизилось на 15%
Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в марте текущего года составило 1,43 миллиона, сократившись на 15,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ПРАЙМ 04:58
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Армия и оружие
Военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»
Как в понедельник сообщил ТАСС генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков, представители Минобороны подписали приемный акт первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион».
Военное дело 08:31
Политика
Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса
Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
РБК 05:59
Наука
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения коронавируса
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения китайского коронавируса.
Evo-rus.com 07:52
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество
«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус
"Яндекс" делает все тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках социального проекта "Помощь рядом".
ТАСС 09:21
Футбол
Селюк: шесть моих футболистов в «Тамбове» получали, как один Обухов
Все мои футболисты получали, как один Владимир Обухов, образно говоря — тысяч 150-200.
Чемпионат 09:20
Политика
Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 еще впереди, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации.
Ведомости 07:53
Политика
Путин: Распространение коронавируса в России удалось притормозить
Президент России констатировал, что COVID-2019 стал медленнее распространяться, однако власти готовятся ко всем возможным сценариям.
Фонтанка.Ру 07:26
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Селюк назвал чемпионат России «говном в оберточке»
Селюк утверждает, что если чемпионат Белоруссии – «говно», то чемпионат РФ является «говном в оберточке».
ProstoProSport 09:22
Здоровье
В Саратове озвучили стоимость лечения больного с коронавирусом
Озвучил чиновник и стоимость лечения одного пациента - 150 тысяч рублей.
Регион 64 05:53
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Гаджеты
В РФ создали отечественный мини-ПК на процессоре «Байкал»
Российская компания «Хамстер роботикс», разработчик робототехники и электроники, создала отечественный мини-ПК.
Актуальные Новости 18 апреля в 14:30
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 18 апреля в 02:56
Кино
Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени
Режиссер "Стражей Uалактики" и предстоящего "Отряда самоубийц 2" Джеймс Ганн в соцсети Twitter продолжает делиться списками интересных фильмов.
Piter.tv вчера в 06:31
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано
17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru 05:27
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая
Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
Общество
60 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 20 апреля о 60 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com 07:29
Политика
Минздрав России испытает вакцину от коронавируса после 1 июня
По предварительным данным Минздрава России, в начале лета планируется провести клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
Невские Новости 09:10