Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

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Армия и оружие ВМС США ввели в строй первую атомную подлодку класса Virginia Block IV Вашингтон, 20 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Военно-морские силы США 18 апреля 2020 года ввели в строй многоцелевую атомную подводную лодку Vermont (SSN 792) класса Virginia.

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