Экономика
REGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала редкое фото сына Александра Цекало
Знаменитая певица Вера Брежнева в сети Instagram опубликовала фотографию своего 7-летнего племянника Михаила.
Территория новостей 08:53
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Общество
Петербург вошел в пятерку городов с самым высоким качеством жизни
Невские Новости 08:31
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125
«Зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — сообщил региональный оперативный штаб 20 апреля.
Тайга.инфо вчера в 22:02
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
Авто
Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список
Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
Происшествия
Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах
В ведомстве отмечают, что на шхуне находились 99 ящиков с контрабандой — виски, водкой, пивом и вином, произведенным на территории Японии.
REGNUM 20:56
Авто
АвтоВАЗ начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
«АвтоВАЗ» поручил дилерским центрам LADA проверять все приезжающие на гарантийный ремонт или ТО автомобили на наличие чип-тюнинга.
Автоновости дня 11:30
Экономика
В бюджет Приморья с продажи «Хаяттов» вернулось всего 550 млн рублей
В краевую казну поступило 550 млн рублей.
PrimaMedia.ru 20:30
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Шнуров показал редкий кадр с полуобнаженной женой
Музыкант Сергей Шнуров редко публикует в соцсетях снимки с четвертой женой Ольгой Абрамовой.
7Дней.ру 00:31
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России
В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 20:31
Происшествия
Житель Кузбасса получил условный срок за призывы к экстремизму
Суд назначил условный срок с испытательным сроком в два года жителю города Новокузнецка Кемеровской области за призывы в интернете сменить конституционный строй России с использованием насилия, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
РИА Новости 08:13
Музыка
Валерия и Максим Фадеев выпустили клип на песню «До предела»
Валерия решила попробовать себя в новом дуэте. Около месяца назад певица встретилась с Максимом Фадеевым.
StarHit.ru 17:40
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Армия и оружие
ВМС США ввели в строй первую атомную подлодку класса Virginia Block IV
Вашингтон, 20 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Военно-морские силы США 18 апреля 2020 года ввели в строй многоцелевую атомную подводную лодку Vermont (SSN 792) класса Virginia.
REGNUM 11:55
Энергетика
Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
RT на русском 17:25
Футбол
В Китае построят два стадиона на 80 тысяч мест каждый
Китайская группа компаний по недвижимости Evergrande, которая является владельцем клуба «Гуанчжоу Эвергранд», объявила о решении построить два стадиона на 80 000 мест.
Матч ТВ 21:02
Общество
Власти Петербурга назвали условие ввода режима пропусков
Ввод режима пропусков зависит от того, как жители Петербурга будут соблюдать самоизоляцию.
ФАН 14:16
Футбол
Клубы РПЛ 27 апреля обсудят проведение матчей без зрителей
На видеоконференции обсудят варианты календаря при возобновлении сезона, вопрос возвращения легионеров из-за границы, а также возможное возобновление чемпионата без зрителей.
Sports.ru 12:25
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19