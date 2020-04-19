Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей. Он пояснил, что в первую очередь это будут средства государственного резервного фонда. На 1 апреля объем ФНБ составлял 12,85 триллиона рублей - 11,3 процента ВВП.
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Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей

РИА Новости15:00

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Силуанов рассказал о накопленных резервах России

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Назван срок истощения российской «кубышки»

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Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Интерфакс07:32

Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

ТАСС07:19

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

Коммерсантъ08:48
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:42, Ашберн
Общество

Москвичам отправили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

"Владельцам ряда разовых пропусков с истёкшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН", - заявили в пресс-службе.
Газета.Ru 16:30
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Здоровье

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
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Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Общество

Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

РБК вчера в 15:08
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
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Транспорт

Собянин внёс изменения в пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля.
RT на русском вчера в 05:35
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
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Общество

Руководитель инфоцентра по борьбе с коронавирусом в РФ переболел COVID

Один из руководителей информационного центра по борьбе с коронавирусом при администрации президента РФ Владимир Табак переболел COVID-19.
РЕН ТВ 10:35
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Путешествия

В Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Российская газета вчера в 11:36
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Политика

Орешкин сообщил, что Путин продолжит контролировать поддержку МСП

Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин сообщил, что российский лидер продолжит держать под жёстким контролем исполнение задач по поддержке малого и среднего бизнеса.
News.ru 08:30
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Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Политика

Путин упростил правила пребывания иностранцев в России

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM вчера в 06:07
1,8K
Общество

Американцы вышли на митинги против карантина

Как сообщает местный телеканал Fox News, сотни американцев вышли на митинги в штатах Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Огайо, Техас, а также Висконсин.
ФАН вчера в 21:56
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Авто

Новый кроссовер Subaru получил имя Evoltis

Известно, что Toyota и Subaru объединили усилия для создания новой платформы EV, которая будет поддерживать средние и большие легковые автомобили, а также внедорожник C-сегмента, похожий по размеру на Subaru Crosstrek.
32CARS.ru вчера в 04:49
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Происшествия

В Москве спасли упавшего в пруд нарушителя самоизоляции

РБК 15:58
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Финансы

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
РБК 17:00
Происшествия

Машину разорвало на две части в ДТП на Суздальском проспекте

Днем в воскресенье, 19 апреля, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло серьезное ДТП.
Телеканал Санкт-Петербург 09:46
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Общество

В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса

Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 04:21
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Культура

Сванидзе вступился за скандальный сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал «Зулейха открывает глаза», который обвиняют в фальсификации исторической правды и называют антисоветским, на самом деле показывает жестокую действительность сталинской эпохи.
ФАН 11:56
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Здоровье

В Поморье усилили меры против распространения коронавируса

Меры, направленные против распространения коронавируса, усилили в Поморье.
ФАН 07:46
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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Общество

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch

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В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
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Петросян перестал скрывать, что живет с молодой помощницей

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Кокорин объяснил, почему удалил фото Путина из Instagram

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