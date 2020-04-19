Экономика
РИА НовостиВ ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей. Он пояснил, что в первую очередь это будут средства государственного резервного фонда. На 1 апреля объем ФНБ составлял 12,85 триллиона рублей - 11,3 процента ВВП.
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Общество
Москвичам отправили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
"Владельцам ряда разовых пропусков с истёкшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН", - заявили в пресс-службе.
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Вести.Ru 12:45
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Газета.Ru 11:18
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Собянин внёс изменения в пропускной режим в Москве
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
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Коммерсантъ вчера в 06:54
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Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM вчера в 06:07
Общество
Американцы вышли на митинги против карантина
Как сообщает местный телеканал Fox News, сотни американцев вышли на митинги в штатах Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Огайо, Техас, а также Висконсин.
ФАН вчера в 21:56
Авто
Новый кроссовер Subaru получил имя Evoltis
Известно, что Toyota и Subaru объединили усилия для создания новой платформы EV, которая будет поддерживать средние и большие легковые автомобили, а также внедорожник C-сегмента, похожий по размеру на Subaru Crosstrek.
32CARS.ru вчера в 04:49
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Днем в воскресенье, 19 апреля, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло серьезное ДТП.
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Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
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Сванидзе вступился за скандальный сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал «Зулейха открывает глаза», который обвиняют в фальсификации исторической правды и называют антисоветским, на самом деле показывает жестокую действительность сталинской эпохи.
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С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
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