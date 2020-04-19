Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей. Он пояснил, что в первую очередь это будут средства государственного резервного фонда. На 1 апреля объем ФНБ составлял 12,85 триллиона рублей - 11,3 процента ВВП.

В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

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Футбол «Наполи» предложил Азмуну 5-летний контракт «Наполи» заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и предлагает ему пятилетний контракт, сообщает в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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Футбол «Реал» хочет продать Хамеса и Бэйла летом Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»).