Экономика
РИА НовостиВ ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей. Он пояснил, что в первую очередь это будут средства государственного резервного фонда. На 1 апреля объем ФНБ составлял 12,85 триллиона рублей - 11,3 процента ВВП.
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Футбол
Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат
Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
Metaratings 17 апреля в 17:40
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране.
Известия 17 апреля в 00:30
Футбол
«Наполи» предложил Азмуну 5-летний контракт
«Наполи» заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и предлагает ему пятилетний контракт, сообщает в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Sport24.ru 14:40
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Футбол
Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве»
Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».
Metaratings вчера в 16:03
Единоборства
Нурмагомедов считает себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC
RT на русском 16:50
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.
Взгляд.ру 07:15
Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России приняло решение включить торговлю одеждой, обувью и авто в перечень пострадавших от коронавируса отраслей.
ФАН вчера в 08:28
Технологии
Рогозин заявил, что космодром Восточный можно использовать для запуска стратостатов
Как сообщил ранее ТАСС Ефремов по итогам встречи с Рогозиным, Роскосмос поможет аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" быстрее получать разрешения Росавиации на использование воздушного пространства для запуска малых суборбитальных аппаратов.
ТАСС 14:06
Здоровье
Смольный разрешил петербуржцам с коронавирусом лечиться дома
Пациенты, у которых коронавирус проходит в лёгкой форме, смогут проходить лечение дома.
Фонтанка.Ру 13:29
Здоровье
В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.
Ридус 14:15
Экономика
Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
Происшествия
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 18:17
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Авто
Карантинный режим разрушает авторынок России
Как отметил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, такого апреля, как в этом году, в истории авторынка России еще никогда не было.
Тарантас Ньюс 17 апреля в 02:34
Технологии
«Вакцина, созданная быстро, может вызвать аутоиммунное заболевание»
Вакцина, созданная слишком быстро, без тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание, сообщил «Известиям» профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича (Израиль) Иегуда Шенфельд.
Известия 17:01
Армия и оружие
Иран успешно скопировал израильскую ракету и успел провести ее испытания
Актуальные Новости 13:43
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Хоккей
Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»
Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
Новый Век вчера в 12:36
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Происшествия
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 02:01
Футбол
«Реал» хочет продать Хамеса и Бэйла летом
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»).
Чемпионат 18:56
Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru 14:02
Общество
Правозащитники попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Реальное время 00:50