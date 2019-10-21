Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что прогнозировать возможные сокращения в 2020 году сложно. По его словам, не ясны отрасли — драйверы развития для создания новых рабочих мест.

В ФНПР оценили сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

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