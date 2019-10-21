Экономика
RT на русскомВ ФНПР оценили сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что прогнозировать возможные сокращения в 2020 году сложно. По его словам, не ясны отрасли — драйверы развития для создания новых рабочих мест.
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Общество
Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября
"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
РИА Новости 04:42
Политика
Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен
За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
ИА Новороссия 04:33
Футбол
Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Чемпионат вчера в 18:08
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета 02:14
Политика
Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.
РИА Новости 04:46
Общество
Тиньков назвал проблемы Libra и TON «жирной точкой в эре криптовалют»
Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Forbes вчера в 12:57
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Lenta.ru вчера в 18:58
Экономика
Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%
После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции «Яндекса» выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб.
РБК 04:53
Армия и оружие
Шойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД
США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Газета.Ru 04:26
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Российская газета вчера в 11:00
Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Известия вчера в 19:36
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Авто
Названы авто с самыми проблемными АКПП
Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 17 октября в 20:00
Единоборства
Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
Чемпионат вчера в 12:02
Единоборства
Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой
Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.
Lenta.ru вчера в 11:21
Здоровье
К чему может привести отказ от сахара, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, к чему может привести полный отказ от сахара.
Пермь открытая 19 октября в 07:06
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Кино
«Малефисента» стала лидером российского кинопроката
Продолжение фантастической сказки 2014 года под названием "Малефисента: Владычица тьмы" возглавило прокат в России.
Neva.Today вчера в 23:10
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 19 октября в 11:12
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом
Говорилось, что отношения между братьями дали трещину с приходом в семью Меган Маркл.
RuNews24.ru 04:55
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15
Происшествия
ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей
В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 01:37