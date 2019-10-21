Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ФНПР оценили сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что прогнозировать возможные сокращения в 2020 году сложно. По его словам, не ясны отрасли — драйверы развития для создания новых рабочих мест.
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В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

РИА Новости04:10

В ФНПР оценили сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

RT на русском04:56

Эксперт оценил прогнозы по массовым сокращениям в 2020 году

URA.Ru05:05

В ФНПР прокомментировали известие о массовых сокращениях в 2020 году

РЕН ТВ04:46

В ФНПР оценили прогноз о массовых сокращениях в 2020 году

Газета.Ru05:03

В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России

REGNUM04:52

ФНПР прокомментировала информацию об увольнениях в 2020 году

Вечерняя Москва04:29
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Общество

Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября

"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
РИА Новости 04:42
Политика

Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен

За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
ИА Новороссия 04:33
Футбол

Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Чемпионат вчера в 18:08
Происшествия

Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27

По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета 02:14
Общество

Малышева назвала три таблетки, необходимые для людей старше 50 лет

ФАН вчера в 07:34
Политика

Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.
РИА Новости 04:46
Общество

Тиньков назвал проблемы Libra и TON «жирной точкой в эре криптовалют»

Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Forbes вчера в 12:57
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

Lenta.ru вчера в 18:58
Экономика

Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции «Яндекса» выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб.
РБК 04:53
Армия и оружие

Шойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД

США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Газета.Ru 04:26
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян

Российская газета вчера в 11:00
Армия и оружие

В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25

Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Известия вчера в 19:36
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Авто

Названы авто с самыми проблемными АКПП

Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 17 октября в 20:00
Единоборства

Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
Чемпионат вчера в 12:02
Единоборства

Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой

Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.
Lenta.ru вчера в 11:21
Здоровье

К чему может привести отказ от сахара, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, к чему может привести полный отказ от сахара.
Пермь открытая 19 октября в 07:06
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 04:29
Кино

«Малефисента» стала лидером российского кинопроката

Продолжение фантастической сказки 2014 года под названием "Малефисента: Владычица тьмы" возглавило прокат в России.
Neva.Today вчера в 23:10
Технологии

В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков

В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 19 октября в 11:12
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом

Говорилось, что отношения между братьями дали трещину с приходом в семью Меган Маркл.
RuNews24.ru 04:55
Происшествия

Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы

РБК 04:18
Происшествия

В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции

В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15
Происшествия

ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей

В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие

Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии

Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 01:37
Футбол

Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения

РИА Новости 04:50
Армия и оружие

Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Коммерсантъ 04:19
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