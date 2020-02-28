Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваться, так как этот день не придется брать за свой счет, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

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