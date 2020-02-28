Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваться, так как этот день не придется брать за свой счет, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Жителям России объяснили, как будет оплачиваться день голосования 22 апреля

REGNUM00:29

Жителям России объяснили, как будет оплачиваться дополнительный выходной в апреле

НТР 2426 февраля в 13:57

В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

РИА Новостивчера в 23:19

Как оплатят россиянам дополнительный выходной в день голосования по поправкам в Конституцию

Южный Федеральный26 февраля в 14:17

В ФНПР рассказали про оплату выходного дня 22 апреля

BFM.ru00:09

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

Lenta.ru26 февраля в 11:56

Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции

Life.ru26 февраля в 11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон признал невозможность создания ПРО от России

«Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими [средствами] сдерживания РФ и Китая», — сказал Ричард, отвечая на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты «от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны РФ», цитирует адмирала ТАСС.
Tochka Zрения вчера в 20:01
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Газета.Ru вчера в 22:51
Происшествия

В Самаре произошло ДТП с участием трамвая

В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.
RT на русском вчера в 09:07
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости вчера в 19:29
Здоровье

В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
РИА Новости 00:43
Общество

Нужна лишь одна бумажка: как вернуть невозвратные билеты

Важное уточнение: деньги вернут только тому, на кого оформлен билет.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings вчера в 11:49
Армия и оружие

Министр обороны Турции посетил штаб на границе с Сирией

Коммерсантъ вчера в 21:10
Политика

Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 05:40
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду.
Известия вчера в 18:07
Спорт

Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Нева Спорт вчера в 07:05
Гаджеты

На что способны китайские клоны процессоров AMD?

В 2016 году компания AMD продала китайским коллегам лицензии на создание процессоров на архитектуре Zen первого поколения.
iXBT.com вчера в 10:38
Экономика

Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии

В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
РБК вчера в 21:00
Гаджеты

Начались продажи китайского смартфона за 9 тысяч рублей с огромным экраном и батареей на 5000 мАч

Модель оборудована большим 6,5-дюймовым экраном формата HD, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и задними камерами на 12, 8, 2 и 2 мегапикселя.
Dgl.ru вчера в 03:20
Авто

Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки

По итогам 2019 года за пределы Евразийского экономического союза самой популярной автомашиной российской сборки стала собираемая в Нижнем Новгороде автомашина Skoda Kodiaq.
МонаВиста вчера в 07:03
Футбол

Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию

32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.
StarHit.ru 26 февраля в 06:02
Религия

Патриарх Варфоломей потребовал от Церквей отказать РПЦ в поддержке

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил журналистам, что Москва заручилась поддержкой Антиохийской Церкви по украинской проблеме, а неучастие патриарха Иоанна X во встрече объяснил его разногласиями с Феофилом из-за юрисдикции над Катаром.
Ридус 26 февраля в 12:41
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY вчера в 06:11
Космос

Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»

Общественное телевидение России 24 февраля в 23:33
Хоккей

ЦСКА в пятый раз в истории выиграл Кубок Континента

ЦСКА в пятый раз выигрывает Кубок Континента. Ранее это «армейцам» удавалось в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.
Чемпионат вчера в 14:14
Армия и оружие

В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО

РИА Новости вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»

Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Пятый канал вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери

Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
OAnews вчера в 10:40
Кино

Хиллари Клинтон восхищена документальным фильмом о себе

РИА Новости 25 февраля в 07:53
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Литве

Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Общество

«Триколор» перестанет показывать более 30 каналов

Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».
ФАН вчера в 13:13
Армия и оружие

Российская и сирийская боевая авиация напала на турецкий конвой

В социальной сети «Твиттер» появились сведения о том, что бомбардировщики ВВС Сирии провели совместную операцию с российской боевой авиацией по атаке на турецкий конвой, который перемещался по Идлибу.
ГЛАС.RU вчера в 08:58
Гаджеты

Дела неплохо и без Google. В магазине Huawei AppGallery вскоре появятся Facebook, Twitter и Instagram

Прошлый год показал, что Huawei способна не только выжить, но и нарастить продажи даже под действием санкций.
iXBT.com вчера в 13:11
Биатлон

Сборной Норвегии по биатлону вернули бронзу за ЧЕ после апелляции

REGNUM 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Викторович Шмаков
Политик
Председатель Федерации независимых профсоюзов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное