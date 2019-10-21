Экономика
ИзвестияВ ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 21 октября прокомментировали сообщения о грядущих сокращениях в 2020 году.
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Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru вчера в 08:55
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 06:28
Хоккей
Дом форварда «Далласа» Сегина был разрушен торнадо
Нападающий «Старс» Тайлер Сегин подтвердил, что его дом в Далласе был поврежден торнадо.
Sports.ru 06:32
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
В Подмосковье найдены тела ещё четырех жертв преступного сообщества "авторитетного" бизнесмена Олега Медведева (Шишкан): депутата из Раменского района и ее родных, сообщили журналистам в понедельник в Следственном комитете и МВД РФ.
РИА Новости 07:07
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 00:42
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ вчера в 04:40
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России
Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Происшествия
В Хабаровске во время экзамена на краповый берет погиб росгвардеец
По неподтвержденным данным, трагический инцидент произошел во время сдачи экзамена на краповый берет.
RuNews24.ru вчера в 12:04
Происшествия
Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео
Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Армия и оружие
Патрульный корабль для Арктики спустят на воду в октябре
Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 будет спущен на воду 25 октября в Санкт-Петербурге.
Русская Планета 06:30
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Экономика
Медведев оценил состояние российской экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:05
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 05:59
Экономика
Реформу ОСАГО готовят к перезапуску
Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Происшествия
Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение
«Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:10
Футбол
Валерий Карпин: «Многие игроки остались в своих сборных»
«Половина моих игроков осталась в своих сборных», - сказал Валерий Карпин.
Петербургский дневник 19 октября в 14:51
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой
Millionaire.ru 07:02
Фигурное катание
Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America
В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.
РИА Новости вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 00:00
Политика
«Российские хакеры» выдавали себя за иранских — Британский киберцентр
Российские хакеры якобы долгое время прикрывались сетью иранских хакеров.
REGNUM 07:47
Игры
10 игр-долгожителей, которые до сих пор популярны
Сегодня Gmbox подготовил для вас список из 10 игр-долгожителей, некоторые из которых не теряют популярность у геймеров уже не первый десяток лет.
Gmbox.ru 18 октября в 07:47
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 06:19