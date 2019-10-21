Об этом говорится в исследовании HeadHunter, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 21 октября прокомментировали сообщения о грядущих сокращениях в 2020 году.

В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году

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