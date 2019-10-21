Экономика
ИзвестияВ ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 21 октября прокомментировали сообщения о грядущих сокращениях в 2020 году.
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Об этом говорится в исследовании HeadHunter, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Финансы
Банк России понизил на 22 октября курс доллара до 63,76 рубля
Банк России установил на 22 октября официальный курс доллара на уровне 63,7606 рубля, что на 19,36 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:12
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове
RT на русском 06:24
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 13:32
Экономика
Показатель долговой нагрузки россиян вырос
Показатель долговой нагрузки российских заёмщиков по состоянию на 1 октября вырос на 1,64 процентного пункта Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Архангельские известия вчера в 00:35
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 08:46
Общество
Экс-супруга миллиардера Ахмедова просит заморозить его активы
Экс-супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна попросила заморозить его активы в Великобритании.
BFM.ru вчера в 15:55
Авто
В Сети опубликовали звук 9,5-литрового V12
Компания Race Cast Engineering из Австралии, специалисты которой занимаются созданием мощных силовых установок, выпустили атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объемом 9,5 литров.
SpeedMe 19 октября в 02:51
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Российская газета 06:28
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Экономика
Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России
Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.
RT на русском 06:34
Общество
Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию
В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
РБК 03:39
Общество
Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании
Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Московский Комсомолец 04:49
Шоу-бизнес
Яна Поплавская рассказала, что ее пытался изнасиловать маньяк в поезде
Актриса рассказала зрителям канала НТВ, что однажды в поезде ее пытался изнасиловать маньяк.
Актуальные Новости 00:35
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.
Тарантас Ньюс вчера в 03:49
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат 19 октября в 15:30
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Экономика
Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров
На долю 10% самых богатых людей России приходится 83% всего личного благосостояния страны.
Российская газета 06:30
Космос
Для наблюдения за ЧС Роскосмос хочет потратить почти 9 млрд рублей
Как заявил в октябре заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко в группировку войдут не менее шести спутников, первый из которых запустят в 2024-2025 годах.
Портал Поиск 03:21
Происшествия
СК задержал мужчину за убийство троих человек в Петербурге в 2002 году
Сотрудники Следственного комитета России вместе с петербургскими полицейскими задержали мужчину, который обвиняется в убийстве троих человек в Санкт-Петербурге в 2002 году.
Известия 06:38
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Армия и оружие
Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии
Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19