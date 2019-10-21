Экономика
ИзвестияВ ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году
Ранее в октябре специалисты HeadHunter провели опрос среди работодателей, согласно которому почти каждая десятая компания в России намерена провести сокращения в 2020 году, с результатами исследования ознакомились «Известия».
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Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Общество
Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide
Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.
Общество
Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
Политика
США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами
Российские хакеры взломали иранские компьютерные сервисы, чтобы провести кибератаки более чем в 35 странах, следует из совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США.
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Общество
Экс-супруга миллиардера Ахмедова просит заморозить его активы
Экс-супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна попросила заморозить его активы в Великобритании.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Политика
Кадыров пообещал сирийским террористам места в театре или на кладбище
Гаджеты
Проверена способность тёмной темы на iPhone экономить батарею
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Политика
Турция предпримет необходимые шаги в отношении Сирии после встречи Эрдогана с Путиным
Анкара предпримет все необходимые шаги в вопросе создания зоны безопасности в Сирии после встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдоган и Владимира Путина.
Авто
Audi представила гибридный седан A6 55 TFSI e quattro
Компания Audi представила новую модификацию седана A6 последнего поколения — гибридную версию 55 TFSI e quattro.
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Происшествия
Семьям погибших из-за ЧП в Красноярском крае выплатят по 1 млн рублей
Семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн рублей из регионального бюджета, - сообщила министр соцполитики края Ирина Пастухова.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
В ночь на субботу, 19 октября, Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой — у нее родилась дочь.
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.