Экономика

ИзвестияИзвестияВ ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году

Ранее в октябре специалисты HeadHunter провели опрос среди работодателей, согласно которому почти каждая десятая компания в России намерена провести сокращения в 2020 году, с результатами исследования ознакомились «Известия».
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В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

РИА Новости04:10

В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году

Известия05:49

В ФНПР оценили сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

RT на русском04:56

Эксперт оценил прогнозы по массовым сокращениям в 2020 году

URA.Ru05:05

В ФНПР прокомментировали сообщения о будущих увольнениях

Московский Комсомолец06:40

В ФНПР оценили прогноз о массовых сокращениях в 2020 году

Газета.Ru05:03

В ФНПР прокомментировали известие о массовых сокращениях в 2020 году

РЕН ТВ04:46
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Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»

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Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
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Кадыров пообещал сирийским террористам места в театре или на кладбище

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Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
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Названы регионы России с самым доступным газом

Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
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Турция предпримет необходимые шаги в отношении Сирии после встречи Эрдогана с Путиным

Анкара предпримет все необходимые шаги в вопросе создания зоны безопасности в Сирии после встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдоган и Владимира Путина.
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Авто

Audi представила гибридный седан A6 55 TFSI e quattro

Компания Audi представила новую модификацию седана A6 последнего поколения — гибридную версию 55 TFSI e quattro.
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В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
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Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
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Учительница в Татарстане заклеила первоклассникам рты скотчем

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Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой

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