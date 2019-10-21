Ранее в октябре специалисты HeadHunter провели опрос среди работодателей, согласно которому почти каждая десятая компания в России намерена провести сокращения в 2020 году, с результатами исследования ознакомились «Известия».

В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году

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