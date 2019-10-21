Экономика

ИзвестияИзвестияВ ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 21 октября прокомментировали сообщения о грядущих сокращениях в 2020 году.
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В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

РИА Новости04:10

В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году

Известия05:49

В ФНПР оценили сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

RT на русском04:56

Эксперт оценил прогнозы по массовым сокращениям в 2020 году

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Представитель профсоюзов прокомментировал сообщения о будущих увольнениях

Московский Комсомолец06:40

В ФНПР оценили прогноз о массовых сокращениях в 2020 году

Газета.Ru05:03

В ФНПР прокомментировали известие о массовых сокращениях в 2020 году

РЕН ТВ04:46
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У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
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«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
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