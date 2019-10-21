Экономика
ИзвестияВ ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 21 октября прокомментировали сообщения о грядущих сокращениях в 2020 году.
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Футбол
«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции
Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру обслужат турецкие арбитры.
Происшествия
Путин поручил обратить внимание на нужды людей из-за ЧП с дамбой
Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий инцидента с прорывом дамб.
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
Технологии
Новый чехол для телефона из искусственной кожи «чувствует» щекотку
Происшествия
В подъезде дома в Якутске нашли брошенного ребенка
Полиция нашла в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребенка без родителей.
Шоу-бизнес
Тимати показал выписку сына и возлюбленной из роддома
Известный рэпер и предприниматель Тимати на днях, 16 октября, стал отцом во второй раз . Его невеста Анастасия Решетова родила сына.
Политика
Эксперт BBC назвал Путина самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Редактор британской корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн назвал Россию важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президента РФ Владимира Путина - самым влиятельным иностранным лидером в регионе.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Происшествия
СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов
В Калининграде в отделе полиции 36-летний задержанный сорвал батарею и умер от ожогов кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
Политика
Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик
Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Происшествия
В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад
В Ханты-Мансийске 21 октября вечером в детский сад врезался большегруз.
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
Гаджеты
Раскрыта цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой 108 Мп
Политика
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии.
Происшествия
В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе
В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Гаджеты
Приложение Linux on DeX больше не будет поддерживаться
Одной из особенностей смартфонов и планшетов Samsung является приложение Linux on DeX.