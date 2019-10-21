Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году.
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Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.
Известиявчера в 17:01

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Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России

РИА Новости06:24

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Известиявчера в 17:01

Сокращение работников может произойти в каждой десятой компании России

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Lenta.ru00:20

СМИ: каждая десятая российская компания планирует сокращение штата

URA.Ruвчера в 18:58

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Коммерсантъ02:33
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Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Происшествия

Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР

Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
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РБК 06:11
Политика

Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских

В британском национальном центре компьютерной безопасности (NCSC) заявили, что российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране.
Газета.Ru 04:22
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В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила

В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
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«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и, фактически, мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается, и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — заявил политик.
REGNUM 06:04
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Политика

Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в стиле Трампа

Вести.Ru 02:30
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Армия и оружие

США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

РИА Новости 06:47
Кино

Режиссеры одобрили открытие базы с данными о господдержке киноотрасли

Российские режиссеры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС.
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Происшествия

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Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru 05:36
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Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера» с Хоакином Фениксом

По словам источников, представители компании Warner Bros. пообещали Лето главную роль в отдельном фильме про Джокера во время переговоров о съемках в «Отряде самоубийц», однако поведение актера во время работы над картиной заставило продюсеров изменить свое решение.
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Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа

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Общество

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Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
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Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском вчера в 08:27
Общество

В списке Forbes появился новый миллиардер. Это уроженец Одессы

Уроженец Одессы Влад (Владимир) Шмунис, основавший поставщика корпоративных облачных решений RingCentral, стал новым миллиардером, пишет американский Forbes.
Forbes вчера в 14:47
Финансы

«Траст» оспорил вывод из «Открытие Капитала» 17,3 млрд рублей

«Тренд» уступила «Открытие Капиталу» требования по долгу от февраля 2017 года на сумму почти €252 млн (17,3 млрд руб. на тот момент), оно было оплачено по номинальной стоимости.
Коммерсантъ 18 октября в 16:00
Общество

Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
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Политика

Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
DP.RU 06:52
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
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Космос

В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну

В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 18 октября в 04:34
Футбол

Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца

Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат 19 октября в 14:35
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
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Политика

Экс-чиновники США назвали ошибкой выход из Договора по открытому небу

Возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подорвёт доверие между Москвой и Вашингтоном, заявили экс-госсекретарь Штатов Джордж Шульц, бывший американский министр обороны Уильям Перри и занимавший кресло сенатора от штата Джорджия Сэм Нанн.
News.ru 06:22
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Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 07:10
Авто

Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России

Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
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