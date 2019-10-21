Экономика
РИА НовостиВ ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году.
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с чего всё началось
Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.Известиявчера в 17:01
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
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По словам источников, представители компании Warner Bros. пообещали Лето главную роль в отдельном фильме про Джокера во время переговоров о съемках в «Отряде самоубийц», однако поведение актера во время работы над картиной заставило продюсеров изменить свое решение.
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Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.