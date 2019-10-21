Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

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Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
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В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

РИА Новости04:10

ФНПР прокомментировала информацию об увольнениях в 2020 году

Вечерняя Москва04:29
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