Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваться, так как этот день не придется брать за свой счет, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

с чего всё началось

Как отметил Шмаков, никто не заставит брать этот день за свой счёт. Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

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