Политика

RT на русскомRT на русскомВ ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

Как отметил Шмаков, никто не заставит брать этот день за свой счёт. Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.
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с чего всё началось

В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваться, так как этот день не придется брать за свой счет, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
РИА Новостивчера в 23:19

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В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

РИА Новостивчера в 23:19

Глава ФНПР пояснил, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

Газета.Ru01:20

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

RT на русском01:16

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РБК01:07

День голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным

Коммерсантъ01:59

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

Lenta.ru26 февраля в 11:56

Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции

Life.ru26 февраля в 11:09
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Газета.Ru 01:29
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Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

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В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.
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В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
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Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
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Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

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Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги

Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Интерфакс вчера в 15:33
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
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Происшествия

Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста

РИА Новости вчера в 10:00
Общество

Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов

Вести.Ru вчера в 14:49
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы

Российская газета 02:05
Происшествия

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Российская газета 01:53
Авто

Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

Деловое.ТВ вчера в 09:48
Здоровье

В США предупредили о неизбежном распространении коронавируса в стране

Учитывая вспышки вируса в более чем двух десятках стран, представители Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) убеждены, что распространение коронавируса в США неизбежно, хотя неизвестно, насколько серьезным будет его воздействие.
Вести.Ru 26 февраля в 03:12
Политика

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Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Вести.Ru 01:48
Общество

Папа Римский Франциск пропустил службу из-за болезни

Телеканал 360° вчера в 18:27
Общество

Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РИА Новости вчера в 21:01
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Astera 26 февраля в 15:24
Общество

ВОЗ одобрила «агрессивный» подход России к борьбе с коронавирусом

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РИА Новости вчера в 15:12
Хоккей

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Sports.ru 00:00
Общество

Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
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Общество

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Совет директоров ОАО РЖД могут покинуть председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и заместитель министра экономики Михаил Расстригин.
Ведомости вчера в 21:29
Футбол

В ФИФА рассказали об изменениях в трансферной системе

В футболе появится ряд изменений в трансферной системе.
Vprognoze.ru вчера в 15:34
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Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев

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Армия и оружие

Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ

Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.
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Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
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Учёные зафиксировали самый мощный выброс энергии во Вселенной за всю историю астрономических наблюдений.
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Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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