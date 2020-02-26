Политика
РИА НовостиВ ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей. В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон.
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с чего всё началось
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.РИА Новостивчера в 23:27
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Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции
Life.ru26 февраля в 11:09
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:05, Ашберн
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