День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.

с чего всё началось

Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей. В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон.

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Происшествия В Свердловской области в ДТП погибли пять человек "В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Политика Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и «Талибана» Приглашенный для участия в церемонии подписания соглашения между США и афганским движением "Талибан" министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши сообщил, что пока не видел текста документа.

Футбол ФИФА ввела ограничения на аренды Что касается внутренних соревнований, то у федераций, входящих в ФИФА будет три года, чтобы ввести систему ограничения, которая будет соответствовать регламенту, действующему на международном уровне.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Политика Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Политика Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.