Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей. В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон.
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с чего всё началось

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.
РИА Новостивчера в 23:27

Подробнее о событии

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РИА Новостивчера в 23:27

День голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным

Коммерсантъ01:59

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

RT на русском01:16

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РБК01:07

Профсоюзы объяснили, как оплатят россиянам дополнительный выходной 22 апреля

Газета.Ru04:09

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

Lenta.ru26 февраля в 11:56

Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции

Life.ru26 февраля в 11:09
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