Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей. В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.
РИА Новостивчера в 23:27

Подробнее о событии

Профсоюзы объяснили, как оплатят россиянам дополнительный выходной 22 апреля

Газета.Ru04:09

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РБК01:07

Как скажется на зарплате россиян голосование за поправки в Конституцию

URA.Ru01:41

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

RT на русском01:16

День голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным

Коммерсантъ01:59

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РИА Новостивчера в 23:27

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

Lenta.ru26 февраля в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:56, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли на вечеринке блогера в Москве

Газета.Ru 15:35
Политика

Президент Монголии попал в карантин после поездки в Китай

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга был помещён на 14-дневный карантин после посещения Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:09
Происшествия

Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Известия 06:49
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
ToDay News Ufa 12:36
Наука

Найдена возможность выявления ранних признаков рака

Найдена возможность выявления ранних признаков рака. Исследования показали, что злокачественным клеткам помогают здоровые.
Piter.tv 02:37
Политика

Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом

В пятницу, 28 февраля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган провели — по инициативе турецкого президента — телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.
РБК 07:06
Здоровье

Российский вирусолог назвал главное отличие коронавируса от ОРВИ

Как сообщает Today News Ufa, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашевич рассказал, что при попадании короновируса в организм температура тела редко поднимается до критических значений.
ToDay News Ufa 02:52
Здоровье

Минздрав подсчитает больных СМА в России

В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.
Православие и Мир вчера в 07:56
Происшествия

Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета 12:24
Происшествия

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Интерфакс 13:39
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

RT на русском 13:53
Общество

АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Вести.Ru 07:53
Армия и оружие

Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
ФАН 12:09
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Общество

Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл

ToDay News Ufa 07:53
Космос

РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска

МИР 24 05:38
Происшествия

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 15:17
Армия и оружие

В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты

МонаВиста вчера в 10:08
Биатлон

Резцова неудачно выступила в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Pravda.Ru вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Шоу-бизнес

Как выглядит Джей Ло без наращенных волос, автозагара и макияжа

Дженнифер периодически наращивает волосы, а порой использует накладные пряди.
Wday.ru вчера в 00:07
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
REGNUM 12:45
Политика

Граждан Украины с 1 марта перестанут выпускать в Россию без загранпаспорта

Украинские граждане с 1 марта 2020 года не смогут пересечь государственную границу с Российской Федерацией в привычном порядке, имея лишь паспорт или свидетельство о рождении, сообщает 28 февраля украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
REGNUM 12:21
Технологии

Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта

Ранее папа римский Франциск неоднократно высказывал опасения, касающиеся использования искусственного интеллекта.
Snob.ru 09:05
Музыка

Вера Брежнева представила новый трек «Хорошие новости»

Газета.Ru 15:07
Армия и оружие

Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Коммерсантъ 13:11
Политика

Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами

Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
REGNUM 05:34
Кино

Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов

Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Мойка78 26 февраля в 19:50
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Шоу-бизнес

В Сети появились кадры со съемок «Сватов-7»

Съемки последнего сезона сериала "Сваты" проходят на данный момент в Беларуси.
Актуальные Новости 25 февраля в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное