Политика
РИА НовостиВ ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей. В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон.
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с чего всё началось
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.РИА Новостивчера в 23:27
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