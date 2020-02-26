Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссиянам разъяснили оплату выходного 22 апреля

Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по изменениям в Конституцию, не скажется на зарплате работников, получающих оклад, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.
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с чего всё началось

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.
РИА Новостивчера в 23:27

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Сенатор: выходной для голосования по поправкам в Конституцию будет оплачен

Красная весна05:58

День голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным

Коммерсантъ01:59

Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции

Life.ru26 февраля в 11:09

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РБК01:07

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РИА Новостивчера в 23:27

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

Lenta.ru26 февраля в 11:56

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

RT на русском01:16
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Экономика

Секретарь ПСБ заявил об уклонении Ананьева от управления банком

Директор по корпоративному управлению и секретарь правления Промсвязьбанка Дмитрий Болгов рассказал на вчерашнем заседании в Арбитражном суде, что экс-совладелец банка Дмитрий Ананьев, когда занимал должность предправления банка, уклонялся от формального управления им, передает корреспондент РБК.
РБК 09:20
Происшествия

В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.
РБК 09:37
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
РИА Новости 08:18
Космос

РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь сообщил, что РАН намерен подать жалобу на систему спутников Илона Маска Starlink в ООН, сообщает Nation News.
МИР 24 05:38
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
РБК вчера в 18:21
Общество

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:38
Экономика

Пятеро богатейших россиян потеряли за день $6 млрд из-за коронавируса

Эксперты Forbes подсчитали, что пятеро богатейших людей России лишись за день $6 млрд на фоне ситуации с коронавирусом.
News.ru 08:24
Происшествия

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

В Саратове мужчина напал на водителя такси из-за его отказа везти пассажиров с ребенком. Пострадавший таксист обратился в полицию.
Российская газета вчера в 11:39
Политика

Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения

Белоруссия по-прежнему привержена «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
RT на русском вчера в 06:22
Происшествия

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
RT на русском 09:11
Здоровье

Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Live24 вчера в 03:46
Политика

Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Армия и оружие

В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
РИА Новости 05:44
Шоу-бизнес

Малахов устроил Масленичную вечеринку с Бузовой и Киркоровым

На празднике были замечены Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Заза Наполи, Анита Цой и прочие лица из российского шоу-бизнеса.
Вести Подмосковья 02:00
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Экономика

Названы регионы, где новые квартиры продают по цене ниже себестоимости

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс", сравнил цены в Москве и в регионах, а также назвал города, где застройщики продают жилье по заниженным ценам.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Женская драка произошла на концерте Татьяны Булановой

Газета.Ru 08:11
Хоккей

«Рейнджерс» победили «Монреаль» в матче НХЛ. Панарин набрал два очка

ТАСС Спорт вчера в 21:50
Авто

С конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala

Руководство компании General Motors официально объявило о том, что на днях с конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala.
Anonsens 00:58
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе

Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
RT на русском 08:00
Транспорт

В Госдуме предложили рассчитывать штрафы от стоимости автомобиля

Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения должен рассчитываться исходя из коэффициента стоимости автомобиля, заявил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов в четверг, 27 февраля.
Известия вчера в 11:43
Армия и оружие

Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Lenta.ru 06:59
Здоровье

В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Врачи в Грузии выявили ещё один случай заражения новой смертельной формой пневмонии.
Ореанда-Новости 09:27
Происшествия

МЧС сообщило о взрыве в Петербурге

Lenta.ru 03:06
Фигурное катание

Фигурист Самсонов снялся с юниорского ЧМ из-за проблем со здоровьем

ТАСС Спорт 05:14
Футбол

Тедеско назвал игрока «Спартака», который удивил его на сборах

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто из молодых футболистов московского клуба его приятно удивил на сборах.
Sport.ru 07:00
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