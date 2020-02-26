Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей. В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон.
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с чего всё началось

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.
РИА Новостивчера в 23:27

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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РИА Новостивчера в 23:27

День голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным

Коммерсантъ01:59

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

RT на русском01:16

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РБК01:07

Профсоюзы объяснили, как оплатят россиянам дополнительный выходной 22 апреля

Газета.Ru04:09

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

Lenta.ru26 февраля в 11:56

Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции

Life.ru26 февраля в 11:09
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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM вчера в 09:09
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Счета государственной телекомпании Украины арестованы

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы из-за долга в размере более 10 млн евро перед телеканалом «Евроньюс».
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Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
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Армия и оружие

Глава дипслужбы ЕС заявил об угрозе военной конфронтации в Идлибе

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал остановить эскалацию в Идлибе, в противном случае, по его словам, она может перерасти в масштабную международную военную конфронтацию.
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Недавно ЗРК начал эксплуатироваться в РФ. Newsweek назвал С-350 "Витязь" убийцей крылатых ракет.
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В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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В Ульяновске повар одной из школ заболела туберкулезом.
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Космос

Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС

Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
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Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

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Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Общество

Папа Римский пропустил мессу из-за болезни

Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу в Риме из-за болезни, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя Ватикана.
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По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского

В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
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Армия и оружие

В Арктике размещена еще одна российская дивизия ПВО

Вооруженными силами России на территории Арктики в составе Северного флота была сформирована еще одна дивизия противовоздушной обороны.
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Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Цикрон», которую на Западе прозвали «убийцей авианосцев», впервые запустили с корабля, передает «Военное обозрение».
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Общество

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

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Общество

В Саратове перестанут ходить трамваи и троллейбусы

В Саратове могут остановить все трамваи и троллейбусы. Задолженность за электроэнергию у СГЭТ превысила 140 миллионов рублей.
Саратов 24 04:21
Шоу-бизнес

Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.
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Энергетика

Белорусские НПЗ переработают в марте около 1 млн тонн нефти

Объем переработки нефти в марте на двух белорусских НПЗ составит около 1 млн тонн, что примерно будет соответствовать объемам переработки сырья в январе и феврале.
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Энергетика

«Сахалин-2» проведет самый масштабный в своей истории ремонт

Летом 2020 года компания Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2»), производящая 11,4 млн т сжиженного природного газа (СПГ), планово остановит обе линии СПГ-завода.
РБК 04:50
Игры

Apple удалила из китайского App Store игру Plague Inc

27 февраля компания Apple удалила игру Plague Inc. Из своего магазина приложений App Store в Китае по требованию местных властей.
Inc-news.ru 04:28
Единоборства

Емельяненко поделился снимками боя с Кадыровым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сразился в поединке по боксу с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
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Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

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ToDay News Ufa 03:33
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
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Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Финансы

Названы последствия обвала цен на нефть для России

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
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Происшествия

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

В Саратове мужчина напал на водителя такси из-за его отказа везти пассажиров с ребенком. Пострадавший таксист обратился в полицию.
Российская газета вчера в 11:39
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Взгляд.ру вчера в 19:53
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
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