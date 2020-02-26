Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей. В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон.
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с чего всё началось

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.
РИА Новостивчера в 23:27

Подробнее о событии

Сенатор: работодатели будут обязаны оплатить выходной 22 апреля

РИА Новости05:36

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

Lenta.ru26 февраля в 11:56

День голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным

Коммерсантъ01:59

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

RT на русском01:16

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РБК01:07

Сенатор прокомментировал оплату сотрудникам выходного дня 22 апреля

Газета.Ru06:21

Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции

Life.ru26 февраля в 11:09
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REGNUM 06:47
Армия и оружие

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РИА Новости 05:12
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Газета.Ru 07:20
Армия и оружие

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Газета.Ru 07:48
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Армия и оружие

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Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 08:02
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

РБК вчера в 06:59
Происшествия

Boeing с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково

Газета.Ru 03:51
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru 26 февраля в 15:05
Политика

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МордовМедиа 26 февраля в 11:45
Происшествия

Российская школьница умерла во время уроков

Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Lenta.ru 07:08
Шоу-бизнес

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Борщева выступит с постановкой под названием "Ну и фрукт ты !". Как сейчас живут бывшие участницы шоу Comedy Woman.
StarHit.ru 00:00
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
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Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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Армия и оружие

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Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
РИА Новости 05:44
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На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело

Как сообщает пресс-службе регионального СК, найти убийцу удалось после того, как на стенах домов появились надписи, указывающие на местонахождение тела.
Российская газета вчера в 12:28
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Малахов устроил Масленичную вечеринку с Бузовой и Киркоровым

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Renault показал обновленный Talisman

Французский бренд представил обновленный Talisman, доступный в кузове седан и универсал.
Авторамблер 26 февраля в 11:02
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Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» .
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Экс-полицейский стал фигурантом дела после гибели задержанного

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В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

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Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

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