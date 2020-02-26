Политика
Газета.RuСенатор прокомментировал оплату сотрудникам выходного дня 22 апреля
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что работодатели будут обязаны оплатить сотрудникам дополнительный выходной 22 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.РИА Новостивчера в 23:27
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Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции
Life.ru26 февраля в 11:09
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Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Экономика
Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов
«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинг» Романа Троценко и казахского инвестфонда Meridian Capital создали совместное предприятие «АБС» («Аэропорты большой страны»).
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Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Армия и оружие
Турция обстреляла самолеты ВКС России и армии Сирии в Идлибе
Турецкие военные якобы используют противовоздушные зенитно-ракетные комплексы для атаки на российские и сирийские самолеты, тогда как ВКС России и ВВС Сирии отражают атаки тепловыми пушками.
Экономика
Как в 2008. Акции на фондовых биржах переживают рекордный обвал
Рекордное падение индексов, сопоставимое с ситуацией кризиса 2008 года переживают фондовые биржи на этой неделе, сообщает 28 февраля Financial Times.
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
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Доменико Тедеско: Шюррле пропустит три следующих матча
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии немецкого вингера Андреа Шюррле.
Футбол
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернется к тренировкам в общей группе в начале следующей неделе, сообщает L'Equipe.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
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Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
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Финансы
Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно увеличилась на 1,69 рубля, составив 70,0206 рубля.
Армия и оружие
Сирия возложила на Эрдогана ответственность за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет полную ответственность за гибель своих людей в Идлибе.
Экономика
Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
Истребитель F-16 уничтожил в Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С»
Глава Министерства обороны Турции подтвердил ранее появившиеся данные о том, что экипажу истребителя F-16 удалось уничтожить ракетой класса «воздух-поверхность» один из позиционных районов ЗРПК «Панцирь-С».
Происшествия
Ученица скончалась в школе в Зеленограде
Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Военнослужащие Северного флота продолжают испытывать новейшее гиперзвуковое оружие, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, передает ТАСС.
Религия
В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса
У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
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Подозреваемый взял в заложники судью Приморского суда Одессы
Подозреваемый в убийстве гражданин, угрожая гранатой, взял в пятницу в заложники судью Приморского суда Одессы.
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Индекс РТС обвалился более чем на 7%
Что касается индекса Мосбиржи, то он вполне может обвалится на 4% до 2 700 пунктов, так как инвесторы только начали отыгрывать возможное распространение коронавируса за пределами Китая, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
Спорт
Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА
Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.