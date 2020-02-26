День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.

с чего всё началось

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что работодатели будут обязаны оплатить сотрудникам дополнительный выходной 22 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

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