Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Следом идут сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама.
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с чего всё началось

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России. Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые, стала перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог».
RT на русском01:53

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Названы самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

Lenta.ru06:52

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

РИА Новости03:46

Названы популярные сферы деятельности среди самозанятых

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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

Газета.Ru02:30

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

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Телеканал 360°02:13

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

RT на русском01:53
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