Общество
РИА НовостиВ ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Следом идут сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России. Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые, стала перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог».RT на русском01:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Энергетика
СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Экономика
Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России
Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Энергетика
Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен
Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, опубликовала в Инстаграме новое фото и подписала его словами: «Скоро все будет хорошо».
Здоровье
В России вегетарианство назвали особо опасным
Происшествия
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире
"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Игры
Фанат создал короткометражный фильм по мотивам S.T.A.L.K.E.R
Политика
СМИ сообщили о намерении Качиньского посетить Смоленск
Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в десятую годовщину крушения правительственного авиалайнера Ту-154М, в котором погибли его брат и 95 членов правительственной делегации.
Технологии
AnTuTu удалили из магазина Google Play
AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Энергетика
«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава Роснефти обвалил рубль и при чем тут Рейган
Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.
ЖКХ
Моя вода — его богатство?!
На протяжении нескольких лет жители Дубенского района получают квитанции, где начисления за воду производятся по общему нормативу.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Гаджеты
Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн
Начнем со слогана, который прям указывает на то, что смартфон получит отличную камеру, на что ранее неоднократно указывали руководители Xiaomi и Redmi.
Футбол
«Спартак» установит памятник легенде клуба
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Энергетика
Ирак начал переговоры по стабилизации рынка нефти
Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти.
Общество
Геймплейный трейлер Спауна в Mortal Kombat 11 появился в Сети
Interactive Entertainment совместно со студией разработчиков NetherRealm Studios представили геймплейный трейлер Спауна, который станет гостевым персонажем Mortal Kombat 11.
Энергетика
Париж призвал Эр-Рияд к координации цен на нефть
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Саудовскую Аравию к координации цен на нефть во избежание экономического спада в других государствах, сообщил телеканал CNBC.