Общество
Газета.RuВ ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
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с чего всё началось
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России. Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые, стала перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог».RT на русском01:53
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