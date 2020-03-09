В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России. Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые, стала перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог».

с чего всё началось

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).

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