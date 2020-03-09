Общество

Газета.RuГазета.RuВ ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
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Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России. Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые, стала перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог».
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Налоговики раскрыли самые популярные заработки самозанятых

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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

РИА Новости03:46

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Известия03:19

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

Газета.Ru02:30

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

РЕН ТВ02:16

Чем занимаются самозанятые: ФНС рассказала о популярных сферах деятельности

Комсомольская правда04:41

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

RT на русском01:53
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