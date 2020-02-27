Экономика

АБНАБНВ ФНС оценили потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько рассказал о возможных потерях для бюджета России при отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан. Так, отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ лишит казну свыше 1,2 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать898
с чего всё началось

Аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета из-за отмены НДФЛ для бедных

Общество не созрело Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.
РБК27 февраля в 06:55

Подробнее о событии

Нужна не отмена НДФЛ для бедных, а прогрессивная налоговая шкала – эксперт

REGNUMвчера в 05:15

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Газета.Ru27 февраля в 12:22

Бедные россияне платят более триллиона рублей налогов

URA.Ru27 февраля в 08:09

В России не нашли оправдания высоким налогам для богатых

Lenta.ru27 февраля в 09:20

Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных

РИА Новости27 февраля в 10:45

Аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета из-за отмены НДФЛ для бедных

РБК27 февраля в 06:55

Эксперт: прогрессивная шкала НДФЛ не решит проблему социальной справедливости

ТАСС27 февраля в 05:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
Политика

Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу

Эпоха раздела границ давно прошла, и Польше нужно примириться с Россией, считает бывший президент страны Лех Валенса.
РИА Новости 08:36
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС 02:01
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Piter.tv 05:58
Общество

Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение «Синдикат-100»

На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
РИА Новости 11:08
Политика

Премьер-министр Украины Гончарук устал и собрался уходить

Источники сообщили, что последнее событие, подтолкнувшее Гончарука к такому решению, была критика деятельности министра юстиции Дениса Малюська.
Красная весна вчера в 22:53
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
РИА Новости 01:18
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину

Ранее на встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада.
Lenta.ru 09:34
Наука

Естественный нейрон связали с кремниевым через интернет

N+1 27 февраля в 11:01
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости вчера в 13:28
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 12:37
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс вчера в 08:30
Спорт

Большунов не тратил время на питье воды ради результата

Неудачи в «Ски туре» реабилитировало второе место на этапе Кубка мира в Лахти, теперь отрыв Большунова составляет 465 очков.
Спорт день за днем 10:35
Футбол

Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0).
Российская газета 11:30
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
RT на русском вчера в 19:33
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Кино

Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

Discover24 05:58
Политика

США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Известия 08:32
Армия и оружие

НАТО усилит воздушную поддержку Турции в Сирии

Страны-члены НАТО обещали оказать возможную поддержку Турции в Сирии. Сейчас рассматриваются разные варианты.
Pravda.Ru вчера в 09:10
Происшествия

Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»

Арестант московского следственного изолятора (СИЗО) номер 1 ("Матросская тишина"), обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, покончил с собой.
Интерфакс 12:22
Армия и оружие

Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе

Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.
Sputnik Армения 12:25
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Единоборства

Кадыров оценил удар Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла схватка с российским бойцом Александром Емельяненко.
КМВ Новости 09:51
Политика

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Известия 11:37
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor 27 февраля в 22:54
Футбол

Зенит — Локомотив 0:0

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".
Вести.Ru 12:32
Общество

Папа римский из-за недомогания отменил аудиенции

Коммерсантъ вчера в 07:40
Игры

Bethesda рассказала о диалогах в обновлении Fallout 76: Wastelanders

Об обновлении Wastelanders в подробностях расскажут 28 февраля, с 22:00 по московскому времени.
Игромания.ру 27 февраля в 12:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное