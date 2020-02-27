Общество не созрело Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.

с чего всё началось

Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько рассказал о возможных потерях для бюджета России при отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан. Так, отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ лишит казну свыше 1,2 трлн рублей.

В ФНС оценили потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Общество Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Происшествия Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Происшествия В Петербурге произошел взрыв в жилом доме Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Экономика Секретарь ПСБ заявил об уклонении Ананьева от управления банком Директор по корпоративному управлению и секретарь правления Промсвязьбанка Дмитрий Болгов рассказал на вчерашнем заседании в Арбитражном суде, что экс-совладелец банка Дмитрий Ананьев, когда занимал должность предправления банка, уклонялся от формального управления им, передает корреспондент РБК.

Здоровье Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.

Политика Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.

Футбол В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.

Наука Употребление молока повышает риск развития рака молочной железы Употребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Epidemiology.