Экономика

АБНАБНВ ФНС оценили потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько рассказал о возможных потерях для бюджета России при отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан. Так, отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ лишит казну свыше 1,2 трлн рублей.
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с чего всё началось

Аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета из-за отмены НДФЛ для бедных

Общество не созрело Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
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В новом зале Свердловской филармонии появится оркестровая яма Проектировщики учли рекомендацию прославленного дирижера Валерия Гергиева.
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Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.
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Происшествия

Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД

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На празднике были замечены Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Заза Наполи, Анита Цой и прочие лица из российского шоу-бизнеса.
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Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
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Звезды «Гарри Поттера» объединятся для нового проекта Джоан Роулинг

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Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
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Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

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В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист

В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.
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Употребление молока повышает риск развития рака молочной железы

Употребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Epidemiology.
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СК проверит инцидент об осквернении могилы подростка в Челябинске

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