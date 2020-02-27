Экономика
АБНВ ФНС оценили потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько рассказал о возможных потерях для бюджета России при отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан. Так, отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ лишит казну свыше 1,2 трлн рублей.
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с чего всё началось
Общество не созрело Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он.РБКвчера в 06:55
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