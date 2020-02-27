Потери превысят выгоду Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе.

с чего всё началось

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с зарплатой на уровне МРОТ грозит бюджетной системе потерей около 1,2 триллиона рублей, заявил глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько в ходе круглого стола Высшей школы экономики.

В ФНС оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных

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